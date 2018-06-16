باروخ سبينوزا.. «أمير الفلاسفة»

علي البزاز (الرباط)
تحقيقاً لمشروع اشتغل عليه طيلة عشر سنوات، أصدر الدكتور أحمد العلمي رئيس مختبر الفلسفة والمجتمع بجامعة بن طفيل بالقنيطرة المغربية، سلسلة من الأعمال الأكاديمية المتميزة حول الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا؛ ترجمة وتقديماً وتعليقاً لدى دار «أفريقيا الشرق» وهي:
«الإشكال الأخلاقي في فلسفة سبينوزا وفي تاريخ الفلسفة السبينوزية» للكاتب فكتور دلبوس، وهو أستاذ الفلسفة بجامعة السوربون، اشتهر باهتماماته بالفلسفة الألمانية والفرنسية، و«الفلسفة السبينوزية» للكاتب ذاته، و«دروس السوربون؛ الطبيعة والحقيقة في فلسفة سبينوزا» للكاتب فردنان ألكييه، أستاذ الفلسفة بجامعة السوربون، الذي اشتهر هو أيضاً بأعماله حول كانط وديكارت وماربرانش. وقد سبق للدكتور العلمي أن أصدر «سبينوزا: الأتيقا» و«سبينوزا في الفلسفة والأتيقا والسياسة»، وهكذا نستطيع أن نرى مشروعاً سبينوزياً عربياً، يمثل نسقاً معرفياً شمولياً عن فكر سبينوزا متضمناً في الآن ذاته كل القواعد الأساسية في الاشتغال على المتن الفلسفي من الشروحات والتعليقات والحواشي، التي تمكّن القارئ العربي من الدخول إلى عالم سبينوزا، وتفتقر إليه المكتبة العربية كمشروع متكامل.
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يقول مارسيال غيرو كشهادة فكرية قيمة على عمل فكتور دلبوس، «إنه لا يخطئ أبداً»! مما يعني أن القراءات والتأويلات للنص السبينوزي قبله (دلبوس) كان الأغلب منها مخطئاً ومعنّفاً له، بمعنى، أن اشتغال مؤلف السبينوزية كان دقيقاً على الرغم من الاختصار الذي مارسه في عمله، الذي ظل يحظى باهتمام الباحثين والفلاسفة بعد نشره، فها هو دولوز يصفه بأنه «عرض شديد الدّقة، إنه عبارة عن مُلخص شارح لمؤلف (الأتيقا)»، موصياً طلابه «إذا أحسستم بالرغبة في قراءة مراجع حول فلسفة سبينوزا، فكتاب دلبوس يجب قراءته» وعليه، فإن العلمي باختياره الاشتغال على كتب كهذه وتعريبها وشرحها ثم تقديمها إلى القارئ العربي، فإنه يعي خياراته الفلسفية التي تتوخى الدقة والمناقشة، بحسب ما تقتضيه المشاريع الفلسفية الجادة، ولا يترك النصوص تسير على سجيتها.
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