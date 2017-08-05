شباب الأهلي- دبي يخوض وديتين في 24 ساعة

وليد فاروق (دبي)

يخوض اليوم الفريق الأول لنادي شباب الأهلي دبي ثاني تجاربه الودية في معسكر هولندا، بمواجهة فريق هيلموند سبورت أحد أندية دوري الدرجة الأولى الهولندي، وذلك ضمن سلسلة مبارياته التجريبية التي يخوضها استعدادا للموسم الكروي الجديد، وتستمر حتى موعد العودة إلى دبي 20 أغسطس الجاري، على أن يخوض الفريق غداً مباشرة مباراته الثالثة أمام فريق سيلفولدي.

ومن المنتظر أن يدفع الروماني اولاريو كوزمين مدرب الفريق، بفريق جديد من اللاعبين يضم مزيجاً من الذين لم يشاركوا في التجربة الودية الأولى أمام فريق تي إي سي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية في هولندا، أو ممن شاركوا من قبل للتعرف على قدرات جميع اللاعبين وتحقيق مزيد من التجانس، وهو الهدف الرئيسي للجهاز الفني في هذه المرحلة، ولذلك وافق على خوض مباراتين متتاليتين في غضون 24 ساعة، لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة وتوسيع دائرة التجانس والتأقلم واستيعاب فكر المدرب. يذكر أن فريق شباب الأهلي- دبي خسر مباراته الأولى من فريق تي إي سي بنتيجة 1-3، بعد مباراة شارك فيها 21 لاعباً على مدار شوطي اللقاء، ورغم كثرة اللاعبين الذين شاركوا إلا أن الفريق افتقد في تلك المباراة جهود عدد من اللاعبين بداعي الإصابة، وهم حبيب الفردان ومحمد صنقور ومحمد جابر ومحمد مرزوق، ومن المحتمل أن تشهد مباراة اليوم بعضا من هؤلاء اللاعبين.

المعروف أن برنامج المباريات التجريبية الخارجية للفريق، يتضمن خوض 6 وديات في معسكر هولندا الحالي، حيث خاض الفريق بالفعل مباراته الأولى أمام فريق تي إي سين، ويلتقي اليوم مع فريق هيلموند سبورت، ويلعب غداً أمام فريق سيلفولدي في ثالث مبارياته، وفي المباراة الرابعة والمقرر لها الجمعة المقبل يلتقي شباب الأهلي- دبي مع فريق إف سي إيندهوفن، وفي المباراة الخامسة يلاقي فريق رودا جي سي، على أن يخوض الفريق آخر مبارياته أمام فريق سبارتا سيليكت يوم 20 أغسطس المقبل قبل العودة إلى دبي.

على جانب آخر حرص الجهاز الفني للفريق على الاطلاع على قرعة دوري الخليج العربي في الموسم الجديد وكذلك بطولة كأس الخليج العربي، حيث أوقعت القرعة فريق شباب الأهلي دبي في حلته الجديدة بمواجهة فريق حتا ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري، على أن يلاقي عجمان في الجولة الثانية قبل أن يستضيف العين في الجولة الثالثة في مباراة قمة مرتقبة بين الفريقين.