زوران: معسكر النمسا حقق أهداف «الزعيم»

صلاح سليمان (العين)

أشاد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين، بنجاح الحصص التدريبية التي خضع لها لاعبوه في معسكر النمسا، وأنهم بذلوا جهوداً كبيرة ومقدرة الأمر الذي ساهم في نجاح المعسكر، مؤكداً أن هذا جزء من برنامج الاستعداد للموسم الجديد وهي فترة مهمة قبل انطلاقة الموسم، وقال: ربما يشعر الجميع بالتعب في الوقت الحالي إلا أن الأمور ستكون أسهل في الفترة المقبلة. مضيفاً: أنا سعيد بما قدمه اللاعبون في التدريبات التي شارك فيها عدد من اللاعبين العائدين من الإصابة، ونحن ننتظر انضمام بقية المصابين بما يزيد من نجاح المعسكر، متمنياً أن ينهوا معسكرهم في أفضل استعدادٍ لمباراة الهلال السعودي الآسيوية.

وأبدى زوران سعادته بعودة المهاجم دوجلاس، قائلاً: هو لاعب جيد وشخصية متميزة ومحترف رائع، ويملك إمكانيات هائلة، وقد بذل جهداً مقدراً أثناء التدريبات وأثق أن جماهير العين ستكون سعيدة بعودته للفريق، وأن ما حدث سابقاً هم أمر طبيعي في كرة القدم، التي تحدث فيها الكثير من الأمور الإيجابية والسلبية، ولهذا يتوجب علينا أن نمنحه الفرصة مجدداً.

ومن جهة أخرى أكد عبدالله علي المشرف الإداري على قطاع أكاديمية كرة القدم بنادي العين، وممثله في حفل قرعة دوري وكأس المحترفين للموسم الجديد، أن قرعة مسابقة الدوري جاءت متوازنة، موضحاً أن ما يميز الجولة الأولى من البطولة «الأم» أنها سوف تشهد قمة جماهيرية كبيرة تضع «الزعيم» العيناوي في مواجهة ساخنة أمام الوصل، في مستهل مشوارهما في هذه المسابقة والتي يستضيفها ملعب استاد هزاع بن زايد.

وأضاف: لا شك أن المواجهة تجمع بين فريقين كبيرين قدما في الموسم الماضي مستوى متميزاً، وجاء ترتيبهما ضمن فرق المربع الذهبي، ولكن العين يأمل في الموسم القادم استعادة لقب بطولة دوري الخليج العربي، الذي غاب عنه لموسمين متتاليين وحصد كل الألقاب، لترجمة الرعاية السامية التي ظل يحظى بها النادي على كافة المستويات.

وزاد: كما ظهر الوصل بمستوى رائع مكنه من العودة لتمثيل الدولة في البطولة القارية، وعليه فمن المتوقع أن تمثل مباراة الفريقين انطلاقة قوية لهما في مشوار التحدي على لقب بطولة دوري الموسم الكروي الجديد».

كما وضعت القرعة العين ضمن فرق المجموعة الأولى بمسابقة كأس الخليج العربي إلى جانب الجزيرة، الظفرة، النصر، حتا وعجمان، في حين ضمت المجموعة الثانية فرق شباب الأهلي ــ دبي، الوحدة، الشارقة، الوصل، الإمارات ودبا.

على الجانب الآخر، نفى المشرف الإداري على قطاع أكاديمية كرة القدم بنادي العين، تلق ناديه أي عروض بشأن انتقال عمر عبدالرحمن لاعب وسط الميدان، قائلاً: لا علم لي بهذه العروض وكل ما أعرفه أن إدارة العين لم تتلق أي عرض بخصوص عموري، ولكن يبقى عمر لاعباً كبيراً لا خلاف عليه وليس بالأمر الغريب إذا تلقى عرضاً من أي نادٍ وفي أي قارة، فهو صاحب إمكانيات فنية كبيرة تمكنه من اللعب في أي نادٍ، وواصل: عمر يعد في الوقت الراهن أفضل لاعب في قارة آسيا بعد أن تم اختياره مؤخراً لهذا اللقب من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ودخول وطلب ضمه من أي ناد حول العالم ليس مستبعداً.