موراي يعود للملاعب عبر بوابة كوينز

لندن (أ ف ب)

أعلن منظمو دورة كوينز اللندنية للتنس، أن البريطاني اندي موراي سيشارك في الدورة الأسبوع المقبل بعد توقف لنحو عام بسبب الإصابة.

وكان مقرراً أن يعود موراي (31 عاماً) المصنف أول في العالم سابقاً، في دورة زهرتوغنبوش الهولندية على العشب التي تختتم اليوم، استعداداً للمشاركة في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، والوحيدة التي توج فيها عامي 2012 و2016.

ولم يعد البريطاني إلى المنافسة وبقي نحو عام دون أن يلعب بسبب إصابة في الورك، ثم لإجرائه عملية جراحية في يناير الماضي في أستراليا.

وأجل موراي الذي تراجع إلى المركز الـ47 حالياً، عودته أكثر من مرة، وقد تمهد مشاركته في دورة كوينز التي تبدأ غدا بجوائز مالية تقارب مليوني يورو كونها إحدى دورات الـ500 نقطة، لمشاركته في ويمبلدون.

من ناحية أخرى، أصبح روجر فيدرر على بعد انتصار واحد من استعادة صدارة التصنيف العالمي لتنس الرجال بعدما بلغ نصف النهائي في بطولة شتوتجارت المفتوحة بالفوز 6-4 و6-4 على الأرجنتيني جيدو بيا وفضل فيدرر عدم خوض الموسم الأوروبي على الملاعب الرملية للتركيز على الاحتفاظ بلقب ويمبلدون.