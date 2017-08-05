الدنمارك تحتضن الجولة الخامسة لمونديال «أم الإمارات»

ياسر قاسم (كوبنهاجن)

يحتضن مضمار كلامبنبورج العريق في العاصمة الدنماركية «كوبنهاجن» مساء اليوم، الجولة الخامسة لمونديال «أم الإمارات» على كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين، الذي يتزامن مع النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ليواصل المهرجان رحلاته المكوكية حول قارات العالم، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم».

ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ضمن فعاليات المهرجان العالمي للخيول العربية، الذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وكأس زايد، وكأس مزرعة الوثبة ستد، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لأوسكار «أم الإمارات» في هوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين «إيفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «المفتوح»، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتجتذب الجولة الخامسة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، البالغة جوائزه المالية 20 ألف يورو، 9 من نجوم المستقبل من الفرسان والفارسات، يتنافسون للظفر بلقب الجولة للوصول للنهائي الذي يقام في أبوظبي 10 نوفمبر المقبل، ضمن ختام النسخة التاسعة للمهرجان هذا العام.

ويتقدم المشاركين الفارس القبرصي ماريوس ديميتريو «17 عاماً» الذي نال الرخصة قبل عامين وحقق 10 انتصارات خلال 225 مشاركة وأبرز انتصاراته في نيقوسيا، والدنماركية اينا توفيرود «26 سنة» وهي بطلة هواة الفروسية في إسكندنافيا وفازت بالمركز الأول 26 مرة خلال 158 مشاركة.