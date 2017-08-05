«أبوظبي» يتحدى «الزمن» في بحر الشمال

خالد السعدي (تونسبرج)

تبحث زوارق فريق أبوظبي عن الزمن الأفضل والأسرع في الجولة الثالثة لبطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي تقام حالياً في مدينة تونسبرج النرويجية المطلة على بحر الشمال للسنة الثانية على التوالي.

وتنطلق منافسات أفضل زمن اليوم بنظام التصفيات المعتاد، حيث سيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تنافس كل منهما من أجل إحراز الزمن الأفضل، ثم تتأهل 10 زوارق من كل مجموعة إلى التصفيات الثانية، والتي ستفرز عن تأهل 6 زوارق إلى المرحلة الأخيرة من المنافسة و10 زوارق ينطلق من خلالها كل زورق على حدة ولدورتين كاملتين لأجل الوصول إلى الزمن الأفضل.

وكانت الجولات الماضية والمواسم الخاصة بالفورمولا2 تسير حسب نظام تأهل 10 زوارق للمرحلة الأخيرة، ليتم تغيير هذا القانون في جولة النرويج، وتأهل 6 زوارق فقط عوضاً عن 10 إلى المرحلة الأخيرة، وهو القانون الذي وجد قبولاً لدى بعض المتسابقين واعتراضاً من آخرين، ليتم تطبيقه من أجل مصلحة ونجاح البطولة بشكل عام.

ويأمل فريق أبوظبي مع سائقيه راشد القمزي ومحمد المحيربي في أن يستمر على نفس النهج والأداء الذي بدأ به موسمه في البطولة، خاصة أنه قد تصدر الترتيب العام في الجولة الأولى عبر الزورق 35 بقيادة القمزي، بتحقيقه المركز الأول في سباق أفضل زمن، ثم تحقيق المركز الأول أيضاً في السباق الرئيسي بجولة كوناس في ليتوانيا.