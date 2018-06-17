سباق رباعي على رئاسة رابطة المحترفين الجزائرية

الجزائر (د ب أ)

يتنافس أربعة مرشحين على رئاسة رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، وخلافة الرئيس السابق محفوظ قرباج، الذي تم عزله من منصبه في يناير الماضي، بقرار من اتحاد الكرة.

ونشرت اللجنة الانتخابية، قائمة المرشحين لرئاسة رابطة الدوري، حيث ضمت كلا من عز الدين اعراب، ممثل نادي وفاق سطيف، ومحمد المورو، ممثل نادي جمعية وهران، ومراد لحلو، ممثل نادي نصر حسين داي، وعبدالكريم مدوار، ممثل نادي جمعية الشلف. وتعقد الجمعية العمومية لرابطة الدوري، الخميس المقبل، بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة. وبالإضافة إلى انتخاب الرئيس، سيتم أيضاً انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة.