184 لاعباً في افتتاح كأس رئيس الدولة للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو في نسختها الثانية التي ستقام من 5 جولات، بعدما أقيمت في النسخة الأولى 3 جولات العام الماضي.

ويستضيف نادي العين منافسات الجولة في صالة استاد خليفة بن زايد آل نهيان، بمشاركة 184 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة، ويتصدر الوحدة الذي يمتلك واحدة من أهم أكاديميات الشرق الأوسط الأندية في عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين، حيث يدفع بـ42 لاعباً ولاعبة، فيما يشارك الجزيرة بـ34 لاعباً ولاعبة، والعين بـ32 لاعباً ولاعبة، وشباب الأهلي- دبي بـ11 لاعباً ولاعبة، والظفرة فرع المرفأ بـ9 لاعبين ولاعبات، ومثلهم من مركز عجمان، و7 من العروبة، و6 من نادي الإمارات، ومثلهم من النصر، والظفرة بـ5 لاعبين، وأكاديمية أجيال بـ4 لاعبين، ومركز ليوا بالطفرة بـ4 لاعبين أيضاً، والوصل بـ3 لاعبين، والشارقة، وبني ياس، ومركز غياثي بلاعبين، ومركز مدينة زايد بالطفرة بلاعبين لكل منهم، والقوات المسلحة بلاعب واحد، ومثله من مدرسة خولة العسكرية.

ومن أبرز الأسماء المشاركة خليفة حميد الكعبي بطل العالم للناشئين في الحزام الأزرق، ولاعبا المنتخب خليفة البلوشي، وحميد الكعبي المشارك في البطولة الآسيوية في فيتنام أغسطس الجاري، وحميد الكعبي، وحمدان أحمد البلوشي لاعب نادي العين صاحب الحزام البنفسجي، وزميلته وديمة اليافعي لاعبة المنتخب التي تستعد للمشاركة في البطولة الآسيوية.

وكان نادي العين قد فاز الموسم الماضي باللقب، وحل الجزيرة وصيفاً، وجاء الوحدة في المركز الثالث.

وتقام البطولة للاعبين واللاعبات المواطنين بهدف تحفيز المنافسة بين الأندية، لتفريغ اللاعبين المؤهلين للمنتخبات.

ويستضيف الجزيرة الجولة الثانية من البطولة، فيما تقام الجولة الثالثة بنادي الشارقة، والرابعة بمجمع بينونة التعليمي بالظفرة، والخامسة بصالة آيبيك أرينا في أبوظبي والتي ستشهد تتويج البطل.

من ناحيته، أكد يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، أن الأندية عليها دور مهم في توفير البيئة الملائمة لإعداد اللاعبين للمنتخبات، مشيراً إلى أن البرامج المتبعة من المدربين موحدة ومعتمدة من قبل الجهاز الفني للمنتخب.

وتوقع البلوشي أن تكون المنافسة قوية بين مختلف الأندية، وخصوصاً التي لديها لاعبون في كل الفئات، وهي العين والوحدة والجزيرة.