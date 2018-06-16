خيول الإمارات تخوض تحدي فرناند فلوتيه في مونتبان

أبوظبي (الاتحاد)

تخوض خيول الإمارات، عصر اليوم على مضمار مونتبان الفرنسي، تحدي سباق بري فرناند فلوتيه لمسافة 2250 متراً، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق «حسب الشروط»، البالغ إجمالي جوائزه المالية 9 آلاف يورو، وتشارك فيه 10 خيول. ويمثل الإمارات في السباق المهرة «ملمس» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة ادلين ميرو، وتنحدر من نسل الفحل «نوريسك الموري» والفرس «قصور». وكانت «ملمس» البالغة من العمر أربع سنوات، قد شاركت في سباق واحد «كأس الوثبة ستاليونز» لمسافة 1600 متر بمضمار رويان، وحلت فيه في المركز الخامس بفارق طولين فقط عن «هند»، وستناسبها مسافة اليوم.

الممثلة الثانية لخيول الإمارات هي الفرس «ويلفل» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ويشرف عليها المدرب جي بي ديرو، ويقودها الفارس مكسيم فولون. ولم يسبق للفرس البالغة من العمر 5 سنوات، والمنحدرة من نسل «منجز» والفرس «سارة»، المشاركة في أي سباق.

ومن أبرز الخيول المنافسة في اللقب المهرة «نزوى» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف فرانسوا روهات وبقيادة كليمنت كاديل، وسبق للمهرة البالغة من العمر أربع سنوات والمنحدرة من نسل «منجز» الحلول في المركز الثاني، وهي أبرز المرشحين للفوز.