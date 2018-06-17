«بن بطل» يبحث عن مجد جديد في رويال آسكوت

دبي (الاتحاد)

يطمح المدرب سعيد بن سرور لمواصلة تفوق خيول جودلفين في مهرجان رويال أسكوت الملكي البريطاني، الذي ينطلق بعد غد، ويسعى لانتزاع لقب سباق كوين آن ستيكس للفئة الأولى مع المهر «بن بطل» البالغ من العمر أربع سنوات والفائز بسباق دبي تيرف للفئة الأولى، وهو المرشح الثاني بنسبة 6 إلى 1، وكان سعيد بن سرور قد فاز بسباق كوين آن ستيكس 7 مرات من قبل.

وقال ابن سرور: «لقد فاز «بن بطل» بسباق دبي تيرف بصورة ممتازة مارس الماضي، ومنذ ذلك الوقت منحناه راحة كافية، وعاد إلى التدريبات بصورة جيدة، وسوف يتدرب مرتين، وسيكون جاهزاً للسباق».

وأضاف: «نواجه نخبة الخيول في أوروبا على لقب سباق كوين آن ستيكس، والذي يعد سباقاً قوياً للفوز به، وسيشارك في مسافة أقل من 1800 متر، ولكن سباق الميل سوف يناسبه».

ويقود «بن بطل» في السباق، فارس جديد، حيث آثر فارسه المعتاد اوشن ميرفي لقيادة «لايتنج سبير» لصالح مالكيه المتعاقد معهم.

وأوضح بن سرور أن «كريستوف سوميو» سوف يقود «بن بطل» بسبب غياب اوشن ميرفي، وقال: لقد توج سوميو بلقب أفضل فارس دولي في دبي مارس الماضي، إلى جانب قيادته للمهر «ثندر سنو» للفوز بكأس دبي العالمي لصالحنا في جودلفين.

وعلى عكس العام الماضي، فإن خيول بن سرور الناشئة لم تصل إلى نقطة الصفر، ويأمل المدرب أن يتم تمثيله في المسابقات هذه المرة، وقال: «سعيد بالخيول في سن السنتين هذا العام، فهي تتمتع بجودة أفضل، وهي بخير فيما يتعلق بالسلامة، لم يكن لدينا خيول في سن السنتين للمشاركة في رويال اسكوت العام الماضي ولكن نأمل في مشاركة «دبي ليجاسي» و«برج»، وكلاهما من الفائزين الجدد، وسيشاركان في سباق كوفنتري ستيكس للفئة الثانية.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الرويال اسكوت أكثر من 6 ملايين جنيه إسترليني، ويتضمن 30 سباقاً منها 7 سباقات للفئة الأولى، و7 سباقات لجوائز الفئة الثانية، و4 سباقات لجوائز الفئة الثالثة، وستشارك في تلك السباقات أشهر خيول العالم.