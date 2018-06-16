«مسار» لجودلفين يتصدر تصنيفات كارتييه لحصان العام

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر المهر «مسار» بطل الديربي الإنجليزي الكلاسيكي «ديربي ابسوم»، والعائد لجودلفين، مبكراً تصنيفات قوائم جوائز كارتييه العالمية كحصان العام، بعد أن عصف بمنافسيه، متفوقاً بفارق طول ونصف الطول عن «دي اكس بي».

ونال المهر «مسار» البالغ من العمر ثلاث سنوات والمنحدر من نسل «نيو ابروتش» والفرس «خولة»، 68 نقطة، أكثر بأربع نقاط عن بطل كورنيشن كب «كراكسمان».

وكان «كراكسمان» البالغ من العمر أربع سنوات، والذي افتتح موسمه في 2018، بانتصار في سباق بري جانييه للفئة الأولى بمضمار لونج شامب الفرنسي، قد حقق فوزاً متأخراً وبمعاناة بفارق رأس عن «ساليون» المرشح بنسبة 33 الى 1.

وتحتل المركز الثالث برصيد 56 نقطة المهرة «لورنيس» بإشراف كارل بورك، حيث جاءت في المركز الثاني بسباق الألف جنيز الإنجليزي قبل أن تحقق نصرها في سباق بري سانت اليري الفرنسي للفئة الأولى في لونج شامب.