زوارق أبوظبي تبحث عن لقب الفورمولا-1 في لندن

خالد السعدي (لندن)

تنطلق اليوم منافسات السباق الرئيسي للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفومورلا-1 في امتداد نهر التايمز بمشاركة 20 زورقا يتقدمها أمراء البحار في الإمارات بفريقي أبوظبي متصدر الترتيب العام حالياً وفريق الفيتكوري تيم.

ويستأنف فريق أبوظبي مغامرة الحفاظ على اللقب بعد أن أنهى الجولة الأولى في البرتغال متصدراً المركزين الأول والثاني عن طريق زورقيه أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي وأبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي.

وتبدأ أحداث اليوم باجتماع المتسابقين في الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت لندن بعدها تتواصل الفقرات المختلفة حتى لحظة إقامة السباق في الثالثة بعد الظهر وهي السادسة مساء بتوقيت الإمارات.

يشارك في البطولة متسابقا فريق الفيكتوري بقيادة أحمد الهاملي وأليكس كاريلا، وفريق شينزن شينا تيم بقيادة الفرنسيين فيليب شيب وبيتير مورين، وفريق أتلانتيك بقيادة البرتغالي دوارتي بينيفتي والأسترالي جرانت ستارك، وفريق ماد كروك بقيادة الفنلنديين سامي سيليو وفيليب رومز، والفريق السويدي بقيادة السويديين جوناس آندرسون وإريك إيدين، وفريق بليز بيرفورمانس بقيادة الألمانية سيموني شوفيت والإيطالي فرانشكسو كانتاندو، وفريق الإمارات بقيادة النرويجية ميريت ستروموي والبولندي باتريك مارسزاليك، وفريق مافيريك بقيادة الفرنسي سيدريك ديجزوين والسويدي إريك ستارك، وإلى جانب مشاركة النرويجية متى جينربج.