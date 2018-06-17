«اميكا» تنافس في الأوكس الفرنسي اليوم

محمد حسن (دبي)

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية عصر اليوم نحو مضمار شانتييه العريق بفرنسا عندما ينطلق سباق الأوكس الفرنسي للمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، والذي يعرف باسم «بري دو ديان»، ويعد من أعرق السباقات في فرنسا على وجه الخصوص وأوروبا بشكل عام، وهذا السباق يحضره سنوياً ما يقرب من 80 ألف متفرج.

وتمثل خيول جودلفين المهرة «موسيس اميكا»، بإشراف المدرب اندريه فابر، وقيادة مايكل بارزلونا في السباق البالغ طوله لمسافة 2100 متر، وإجمالي جوائزه المالية مليون يورو، وتشارك فيه 13 مهرة في سن ثلاث سنوات.

ويعتمد جودلفين على المهرة الموهوبة «موسيس اميكا» التي تنافس في الأوكس الفرنسي على خلفية تقديمها أداء قوياً بحلولها سادسة خلف «تيبال» بسباق 1000 جنيز الفرنسي في لونجشامب الشهر الماضي.

وتنحدر «موسيس اميكا» من نسل «دون ابروتش» وتنتسب لفرس ابنة الفحل «درشان»، وبالتالي فإن النقلة من 1600م إلى 2100م يفترض أن تكون ملائمة لها.