في حكم غير مسبوق.. سجن شابة حرضت خطيبها على الانتحار

أ ف ب

قضت محكمة في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق الولايات المتحدة) بسجن شابة في العشرين من العمر دفعت خطيبها إلى الانتحار سنتين ونصف السنة (30 شهراً) من بينها 15 شهراً مع النفاذ.

وأوضح القاضي لورنس مونيز أن ميشال كارتر ستمضي الأشهر الـ15 من عقوبتها ضمن نظام الحرية المشروطة.

وأعلنت جهة الدفاع فوراً أن الشابة تنوي استئناف الحكم وحصلت من القاضي على تعليق تنفيذ الحكم بانتظار نتيجة الاستئناف. وستبقى ميشال كارتر طليقة تالياً.

وفي قراره، اعتبر القاضي لورنس مونيز أن محكمة أحداث تنظر في القضية ما يتطلب بنظره التوصل إلى «توازن» بين «إعادة التأهيل» و«العقوبة على الفعل» المرتكب.

ولم يتبع القاضي توصيات النيابة العامة التي طلبت عقوبة بالسجن تتراوح بين 7 سنوات و12 سنة حتى لو أن الشابة كانت ستحتفل بعيد ميلادها الثامن عشر وهي السن الجنائية في الولاية، بعد ثلاثة أسابيع على وقوع الحادث.