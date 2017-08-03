لندن: المؤبد لخلية «الفرسان الثلاثة» بتهمة الإرهاب

لندن (أ ف ب)

قضت محكمة بريطانية أمس بالسجن مدى الحياة على أعضاء خليةaبريطانية تطلق على نفسها اسم «الفرسان الثلاثة» بعد اتهامهم بالإرهاب وإدانتهم بالتآمر للهجوم على أهداف للشرطة والجيش.

وأوقفت الخلية القادمة من ويست ميدلاندز في وسط انكلترا، في أغسطس الفائت، بعد أن أدى تنصت عملاء الاستخبارات على سيارة أحد أعضائها إلى العثور على قنبلة أنبوبية وساطور لتقطيع اللحوم في صندوق السيارة الخلفي.

وأنكر المتهمون الثلاثة تخطيطهم لشن هجوم وزعموا أن الأدلة تم دسها بواسطة ضابط سري. وأنكر الضابط ذلك خلال 12 يوما من التحقيقات.

وحكم القاضي على هنري جلوب نويد علي (29 عاما)، وخبيب حسين (25 عاما)، ومهيب الرحمن (33 عاما)، بتمضية 20 عاما على الأقل من العقوبة، بعد محاكمة شهدت تسليط الضوء على دور العمليات السرية للشرطة.