ترامب: العلاقات مع روسيا تراجعت إلى مستوى خطير جداً

واشنطن (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببعض المرارة أمس العلاقات بين واشنطن وموسكو أسوأ من أي وقت مضى لكنه ألقى بالمسؤولية على الكونجرس الذي شدد للتو العقوبات الاقتصادية على روسيا. ورد الروس منذ الأسبوع الماضي عبر الإعلان عن خفض كبير في الطاقم الدبلوماسي الأميركي على أراضيهم.

لكن رد فعلها كان قاسياً بعد توقيع الرئيس ترامب العقوبات الجديدة التي أقرتها الأغلبية الساحقة في الكونجرس لمعاقبة روسيا على تدخلها في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أو دورها في أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، إن العقوبات «إعلان حرب اقتصادية شاملة ضد روسيا» تشكل «نهاية الآمال الروسية في تحسين العلاقات». وسخر مدفيديف من «ضعف» البيت الأبيض أمام الكونجرس.

وكتب ترامب على تويتر أمس أن «علاقاتنا مع روسيا بلغت مستوى منخفضاً خطيراً جداً لم تصله من قبل».. «شكراً للكونجرس!». ولم يشر ترامب إلى الملفات الخلافية العديدة مع موسكو (سوريا وأوكرانيا وضم القرم...) ولا الاتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية ولا الاشتباه بتواطؤ بين فريق حملته والسلطات الروسية الذي هو مدار تحقيق. لكنه اتهم أعضاء الكونجرس بالتسبب في هذا الفتور.

وقال ترامب «يمكنكم أن تشكروا على ذلك أعضاء الكونجرس، وهم الأشخاص ذاتهم الذين لا يستطيعون منحنا برنامجاً للرعاية الصحية»، في إشارة إلى عدم موافقة مجلس الشيوخ على برنامجه للرعاية الصحية.