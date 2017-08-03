عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عبدالرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس &ndash رام الله)

اقتحم عشرات المستوطنين، أمس المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية الخاصة.وقام المستوطنون بجولات مشبوهة في المسجد المبارك، في الوقت الذي تُواصل فيه قوات الشرطة الإسرائيلية إبعاد حراس المسجد الأقصى مسافة 30 مترا على الأقل عن المستوطنين المقتحمين لباحات المسجد.وفي سياق متصل، شرع عشرات المستوطنين، أمس الخميس، بوضع خيم وبيوت متنقلة «كرفانات» جنوب جنين بالقرب من قرية عجة. ورافقت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عشرات من المستوطنين إلى المكان.

ومن جهة أخرى، قام الاحتلال بجرف أراض ونصب خيم وكرفانات داخل مستوطنة «ترسلة» المخلاة، تحت حماية قوات الاحتلال. وأدى المستوطنون طقوسا دينية، ورددوا هتافات معادية للعرب والمسلمين.

إلى ذلك، أخطرت قوات الاحتلال أمس 23 عائلة فلسطينية في حي الفهيدات البدوي شرق بلدة عناتا شمال شرق القدس بهدم منازلها. واعطتهم مهلة 72 ساعة فقط للاعتراض. وبرّر الاحتلال إخطارات الهدم بأن المنطقة تقع على الشارع الفاصل والواصل لمعسكر إسرائيلي وأنه لا يسمح بالبناء في هذه المنطقة. يشار إلى أن هذه العائلات تقيم في المنطقة منذ 50 عاما، ولطالما تعرضت لملاحقات من الاحتلال بهدف طردها. إلى ذلك صادقت ما تسمّى المحكمة «العليا» الإسرائيلية أمس، على أمر هدم منازل منفذي عملية القدس الشهداء الثلاثة من دير أبو مشعل غرب رام الله، وهم الشهيد أسامة عطا وعادل عنكوش، وبراء صالح والتي نفذت في شهر يونيو الماضي بشهر رمضان المبارك، وقتل فيها مجنّدة في جيش الاحتلال. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن موعد تنفيذ الهدم سينفذ حتى موعد أقصاه الثامن من سبتمبر، كما أمرت المحكمة بإبقاء الطابق الأول في المباني. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر أمس21 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم فتاة وأربعة فتية.