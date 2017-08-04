مصر والسودان تؤكدان التوافق حول القضايا العربية

الخرطوم، القاهرة (وكالات)

عقدت لجنة المشاورات السياسية بين مصر والسودان أمس بالخرطوم، برئاسة وزيري خارجية البلدين، سامح شكري، والسوداني إبراهيم غندور. وأشاد الوزيران -في مؤتمر صحفي حول نتائج الاجتماعات- بالتواصل المستمر بين وزارتي خارجية البلدين، لتعزيز وتمتين العلاقات في جميع الصعد، لاسيما النجاح الكبير الذي صاحب عقد اجتماع اللجنة الرئاسية العليا للمرة الأولى في تاريخ علاقات البلدين، والتي استضافتها القاهرة في أكتوبر من العام الماضي، مبرزين أنها تركت إرثا كبيرا من التوجيهات والقرارات في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين، والأجهزة والمؤسسات المختلفة في الدولتين، فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بينهما، وتجاوز أي عقبات قد تقف حائلا دون أن تصل إلى مبتغاها. وأوضح الوزيران، أن تلك الاجتماعات الدورية نجحت في حل الكثير من الإشكالات، وعبرت بالعلاقات بين البلدين إلى مرحلة مرضية، نتيجة ما يصحبها ويتبعها من عمل دءوب للكثير من اللجان الفنية، مؤكدين أنهما يتطلعان للمزيد، مشيدين بما تم إنجازه في مجال المعابر الحدودية، وكذلك التعاون القنصلي حيث اتفقا على عقد اللجنة القنصلية نهاية أغسطس الجاري بالخرطوم.

وأضاف الوزيران، أنهما ناقشا التعاون الإعلامي بين الجانبين، وأشادا بما وصل إليه من تراجع في وتيرة إفساد العلاقات، ووجها الشكر للإعلام الملتزم بأزلية تلك العلاقات بين البلدين، مشيرين إلى الاتفاق على عقد لقاءات متبادلة بين الإعلاميين في البلدين.

وأكد الجانبان، استمرار التنسيق السياسي والبرلماني، وكذلك تبادل الدعم والإسناد في المحافل الإقليمية والدولية، وفي كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مؤكدين توافق جهات النظر بين الدولتين، حول مختلف القضايا في المنطقة العربية، في سوريا وليبيا واليمن، وأن الحوار والأساليب السياسية هي السبيل لحل كافة المشكلات والصراعات، وكذلك مواجهة ظاهرة الإرهاب في كافة جوانبه. وشدد الوزيران على أهمية التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، لافتين إلى زيارة مرتقبة لوزير الدفاع السوداني إلى مصر قريبا للتباحث حول هذا الأمر، مؤكدين أن التواصل المباشر والشفافية هما السبيل لمناقشة كافة القضايا.