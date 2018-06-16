50 ألف دولار لحل لغز مقتل محققة وأسرتها في كاليفورنيا

لوس انجليس (رويترز)

عرض مسؤولو إنفاذ القانون في كاليفورنيا مكافأة قدرها 50 ألف دولار للمساعدة في حل لغز مقتل محققة وأسرتها في عام 1991، على أمل الاستفادة من التقدم في تقنيات الحمض النووي وفي قضية بارزة أخرى.

وقال زافيير بيسيرا مدعي كاليفورنيا العام ودانييل هان قائد شرطة سكرامنتو خلال الإعلان عن حدوث تقدم جديد في حل لغز مقتل مارسي جاكوبز وزوجها وابنتها إنهما يأملان في أن يتقدم شهود جدد.

وقال هان في بيان "على مر السنوات، ظلت هذه القضية تمثل تحديا كبيرا لكثير من المحققين. ونظرا لما حدث من تقدم في الطب الشرعي، بدأ المحققون العاملون بوزارة العدل في كاليفورنيا العمل مجددا في هذه القضية".

وأضاف "نأمل أنه مع مرور هذا الوقت وعرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار أن يتقدم أي شخص لديه معلومات تتعلق بهذا الحادث للمساعدة في حل لغز هذه الجريمة البالغة العنف".

وتم جمع أدلة الحمض النووي (دي.إن.إيه) من مسرح الجريمة في منزل جاكوبز في سكرامنتو لكن الشرطة امتنعت عن قول ما إذا كان المحققون يستخدمون تقنيات مشابهة لتلك التي استخدمت في قضية (قاتل جولدن ستيت) المنفصلة في محاولة تحديد الجاني.