بغداد (وكالات)

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، إلى إقامة تظاهرة «حاشدة» اليوم الجمعة في ساحة التحرير ببغداد وبقية المحافظات، احتجاجاً على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الذي قال إنه يتماشى مع مصالح السياسيين «النتنة»، محذراً من أن تكون التظاهرة «دون المستوى المطلوب». وقال الصدر في بيان «تمنيت لو أن الشعب يعي ما يحيكه الساسة الفاسدون من مخطط قذر لإعادة الفساد بثوبه الجديد الذي لن يتحكم بقوت الشعب فحسب، بل برقابهم ودمائهم أيضاً فيهبوا بتظاهرة مليونية لتحديد مصيرهم المجهول». وأضاف «لكن العاصفة الطائفية والعاطفة غير المدروسة، جعلت من الشعب مائلاً للسكوت عن ما يدور في كواليس الساسة وبرلمانهم وحكومتهم والذين هم راغبون بمفوضية وقانون يراعي مصالحهم النتنة والتي هي ضارة كل الضرر لمصالح الشعب ووصول النزيه منهم والتكنوقراط وما شابه ذلك».

وتابع الصدر «ومن هنا أشد على يد المطالبين بتظاهرة حاشدة الجمعة في ساحة التحرير وفي المحافظات كل حسب قدرته وإمكانيته، تظاهرة تكشف إرادة الشعب لا مجرد المجاملة..». وختم الصدر بيانه بالقول «في نفس الوقت أحذر من أن تكون التظاهرة دون المستوى المطلوب وإلا ستكون رصاصة الرحمة في جسد الإصلاح ولات حين مناص». وكان مجلس النواب، قد بدأ الثلاثاء الماضي بالتصويت على بنود مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، وانتهى من إقرار 21 مادة. ويقول التيار الصدري الذي يشغل 34 مقعداً في البرلمان، إن أحد بنود مشروع القانون فيه «غبن كبير جداً للقوائم الصغيرة والأفراد، ويكرس للحفاظ على القوائم الكبيرة على أكثر مما يستحقونه من مقاعد».