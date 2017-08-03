صنعاء (وكالات)

أتلفت إدارة الحجر الصحي في محافظة الحديدة غرب اليمن، ثماني حاويات تحمل «تونة»، قدمتها إيران كمساعدات غذائية لليمنيين، لكنها منتهية الصلاحية منذ أعوام. وأكدت مصادر محلية أن شحنة مكونة من ثماني حاويات تحوي علب «تونة»، وصلت ميناء الحديدة غرب البلاد، عبر برنامج الغذاء العالمي، ومقدمة من الهلال الأحمر الإيراني، وكلها منتهية الصلاحية منذ العام 1998م. وقال بسيم الجناني، صحفي من محافظة الحديدة، إن «شحنة غذائية مكونة من ثماني حاويات تحمل مواد غذائية (تونة) منتهية الصلاحية، وصلت عبر ميناء الحديدة كمعونات إغاثية قدمها الهلال الأحمر الإيراني لبرنامج الغذاء العالمي». وأضاف أن «تلك المواد قدمها الهلال الأحمر الإيراني كمعونات إنسانية ليتضح أنها منتهية الصلاحية حسب التاريخ على تلك العبوات.