بإسناد القوات الإماراتية والأميركية.. «النخبة اليمنية» تنفذ عملية عسكرية نوعية ضد «القاعدة» بشبوة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

أكد مصدر مسؤول في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن قوات النخبة اليمنية وبإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية والأميركية قامت صباح أمس، بعملية نوعية وكبيرة ضد تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية والمنتشر في محافظة شبوة.

وقد عملت قوات التحالف بوساطة القوات الإماراتية خلال الفترة الماضية على تدريب وتأهيل وتجهيز وإعداد هذه القوات من قبائل محافظة شبوة، حيث تم جمع مجندين من عدة قبائل وتوجيههم لمعسكرات التدريب المخصصة التي قامت بتأهيل عناصر النخبة الشبوانية على مهارات استخدام الأسلحة والآليات، الأمر الذي برزت نتائجه بشكل واضح خلال العملية التي نفذتها هذه القوات أمس في محافظة شبوة.

ومنذ الصباح الباكر، تحركت هذه القوات اليمنية وقوات النخبة الحضرمية وبإسناد إماراتي - أميركي بالتحرك من مواقعها لدحر عناصر التنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، والذي عاث فساداً في البلاد والعباد، حيث استغل هذا التنظيم الظروف التي كانت تمر بها محافظة شبوة، وقام بالانتشار فيها خاصة بعد الهزائم التي مني بها أثناء عمليات قوات التحالف في مكافحة الإرهاب بمحافظة المكلا خلال العام الماضي.

وقد قوبلت القوات بترحيب شعبي عارم عند مرورها بمدن وقرى المحافظة، مما أجبر عناصر التنظيم الإرهابية على الهرب والفرار من هذه المدن والبحث عن ملاذات آمنة في المحافظات الأخرى، وقد قامت القوات بتأمين المدن الرئيسيّة «عزان، عتق، العقلة، جبان والحوطة» كما قامت بتمشيط القرى والوديان بغرض طرد هذه العناصر المخربة التي أجبرت شعب المحافظة على العيش في خوف ورعب أثناء سيطرة هذه التنظيمات على محافظة شبوة.