«نيمار- قطر» .. الصفـقـة المشبوهة

عمرو عبيد (القاهرة)

تجمد المشهد تماماً، في سوق الانتقالات العالمية للاعبي كرة القدم، بعد قنبلة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان، خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي، فالصفقة المجنونة تخطت حدود «الساحرة المستديرة»، وامتزجت بلعبة السياسة بشكل واضح تماماً للعيان، بعدما قرر جهاز قطر للاستثمار المالك للفريق الفرنسي، ممثلاً في رئيسه ناصر الخليفي، التخلي عن كل الأعراف والقواعد الأخلاقية التي تحكم انتقالات اللاعبين في العالم، بالتعاقد مع نيمار، عن طريق دفع الشرط الجزائي الضخم في عقده مع «البارسا» الذي يبلغ 222 مليون يورو. وإذا كانت رغبة اللاعب كما يروج البعض هي ما تدفع الكيان القطري المستتر خلف الواجهة الباريسية، لتنفيذ تلك الصفقة، فلماذا لم تتعامل الإدارة القطرية للنادي الفرنسي بهذا التعاطف نفسه مع رغبة الإيطالي ماركو فيراتي في الرحيل إلى برشلونة في صفقة قانونية نظيفة!

ووسط حالة من الغضب والاستنكار في الحقل الكروي العالمي، جراء محاولة إتمام تلك الصفقة، تبحث قطر ممثلة في باريس سان جيرمان عن تجميل وجهها السياسي القبيح، واستخدام هذا المال الملعون في استقطاب نجم كروي بارز، واللعب على مشاعر عشاق أكثر الألعاب شعبية في العالم، وكأن الفساد السياسي ودعم الإرهاب لا يكفيان الكيان القطري، فقرر أن يمد أذرع هذا الفساد إلى اللعبة التي تمتع الملايين في العالم، وهذا لا يحدث للمرة الأولى، ففي كواليس حصولها على تنظيم «مونديال 2022» الكثير من الشوائب والرشاوى والفساد الهائل، وليست تصريحات دوناتو دي كامبيلي - وكيل فيراتي- ببعيدة عندما أعلن أن لاعب الوسط الإيطالي سجين لدى أمير قطر الذي يخشى على منصبه من غضب الدوحة في حالة رحيل فيراتي.

تلك الصفقة ربما تتجاوز المليار يورو في الإجمالي غير المعلن، حيث ستبلغ قيمة الصفقة ما يقرب من 500 إلى 800 مليون يورو، خلال مدة التعاقد مع نيمار التي تبلغ، كما أشارت التقارير العالمية خمس سنوات، ما بين 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، في عقد البرازيلي مع برشلونة، وإجمالي ما سيتقاضاه اللاعب طيلة خمس سنوات، وهو المقدر بحوالي 255 مليون يورو، بالإضافة إلى إعلان صحيفة «لو فيجارو» عن دراسة تشير إلى حصول الخزانة العامة الفرنسية على ما يقرب من 300 مليون يورو، جراء هذه الصفقة، ولا يمكن تجاهل التقارير المهمة الصادرة عن مؤسسات اقتصادية ألمانية التي أشارت إلى رغبة قطر في أن يكون نيمار سفيراً فوق العادة لـ «مونديال 2022»، في مقابل 300 مليون يورو خارج الصورة الرسمية لصفقة انتقاله إلى بي إس جي، هذا بالإضافة إلى تقارير برازيلية محلية فجرت مفاجأة مخجلة أيضاً وهي حصول وكيل اللاعبين الإسرائيلي، بيني زاهافي، على 18 مليون يورو من الجانب القطري، لتسهيل إتمام الصفقة، ليصل الإجمالي إلى مليار يورو، تحمل رائحة فساد وتلاعب تزكم الأنوف، خاصة مع لجوء الجانب القطري للزج باسم إحدى شركات الاستثمار الرياضي، للهروب من أي عقوبة من جانب الاتحاد الأوروبي للعبة، وهو ما جعل رابطة «الليجا» ترفض قبول قيمة الشرط الجزائي لنيمار، وأعلن رئيس الاتحاد الإسباني التحدي مهدداً بعدم الصمت على هذا الخرق الفج لقواعد اللعب المالي النظيف في الوقت الذي أكدت في إدارة برشلونة أنها ستتقدم بشكوى إزاء هذا التصرف من جانب باريس سان جيرمان، في حين أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «الويفا»، أصدر بياناً أوضح فيه أنه سيقوم في إطار عملية المراقبة المستمرة للأندية بمراجعة كل تفاصيل الصفقة، وبحث كل ما يتعلق بها قبل الحديث عن مخالفتها للقواعد، قبل أن يوجه إنذارا للنادي الباريسي، مطالباً إدارته القطرية بالكشف عن كيفية سداد قيمة صفقة نيمار!

وفي تأكيد لتسييس تلك الصفقة حسب الأهواء القطرية، كشف تقرير بول هاوارد الصحفي اللامع بجريدة تيلجراف البريطانية عن أن صفقة نيمار هي سياسية في المقام الأول، خاصة أن الكيان القطري يحتاج لتجميل صورته بأي ثمن في الفترة الحرجة الحالية، ففي الوقت الذي يتحرك فيه جهاز قطر للاستثمار المالك للنادي الفرنسي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي كانت قطر تشكو لمنظمة التجارة العالمية بشأن المقاطعة التجارية التي أدمت الاقتصاد القطري بشدة، وقال هاوارد: في الوقت الذي تقلصت فيه الواردات القطرية بنسبة 40% بسبب مقاطعة جيرانها العرب لها، فإن تلك الدولة تسعى لإتمام صفقة رياضية توازي 222 مليون يورو في أولى خطواتها، وحتى لو بقى نيمار في باريس، فإن هذا الانتقال قد يسعف الواردات القطرية الغارقة حالياً، والأهم أنه سيكون الانتقال السياسي الأول في تاريخ انتقالات اللاعبين في العالم.