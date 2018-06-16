محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة مهتمة بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إثيوبيا

أديس أبابا (وام)

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلسة محادثات رسمية مع معالي الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تناولت تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي بداية الجلسة التي عقدت في قصر جوبلي في العاصمة أديس أبابا، رحب رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أديس أبابا، وقدم التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد منوهاً بطبيعة العلاقات المميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتصاعد وتيرة نموها وتطورها.

وجرى خلال المحادثات بحث مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية وإمكانية تنميتها في مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التنسيق بشأن إيجاد فرص تعاون جديدة تخدم تطلعات البلدين لتقوية وتوثيق الروابط الثنائية.

واستعرض الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون المشترك بين البلدين، كما تم استعراض آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.