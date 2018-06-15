سان بطرسبرج تتحول إلى كرنفال جماهيري

سان بطرسبرج (د ب أ)
بعد فترة هدوء على مدار الأيام الماضية، لم يشعر معها الزائرون بأن سان بطرسبرج بين المدن المضيفة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، تحولت الطرق المؤدية إلى استاد «سان بطرسبرج» أمس إلى كرنفال كبير لاحتفالات الجماهير.
امتلأت الطرق المؤدية إلى استاد مدينة سان بطرسبرج بأعداد كبيرة من مشجعي المغرب وإيران قبل بدء المباراة.
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وحرص عدد من المشجعين على التوجه إلى مدينة الملاهي المقامة في المتنزه المتاخم للاستاد لقضاء بعض الوقت والتقاط بعض الصور التذكارية بجوار العديد من الألعاب المثيرة التي تحتويها المدينة.
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وفي الطريق الذي يشق المتنزه المتاخم للاستاد، تنتشر العديد من الأنشطة الترفيهية ومنها استئجار الدراجات بمختلف أشكالها وأحجامها وكذلك ألعاب التصويب بالبندقية وغرفة المحاكاة «سيميليتور» وغيرها. كما انتشر عدد من الفتية والفتيات من روسيا وجنسيات أخرى تفننوا في رسم علم البلدين على وجوه المشجعين والمشجعات.
وكان مشجعو المنتخب المغربي هم الأكثر حرصاً على رسم علم المملكة على وجوههم، فيما لجأ مشجعو إيران إلى وضع القبعات ذات الأشكال المختلفة والألوان الرائعة على رؤوسهم فيما اتشح معظمهم بعلم بلاده.