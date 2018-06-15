سان بطرسبرج تتحول إلى كرنفال جماهيري

سان بطرسبرج (د ب أ)

بعد فترة هدوء على مدار الأيام الماضية، لم يشعر معها الزائرون بأن سان بطرسبرج بين المدن المضيفة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، تحولت الطرق المؤدية إلى استاد «سان بطرسبرج» أمس إلى كرنفال كبير لاحتفالات الجماهير.

امتلأت الطرق المؤدية إلى استاد مدينة سان بطرسبرج بأعداد كبيرة من مشجعي المغرب وإيران قبل بدء المباراة.

وحرص المشجعون من المغرب وإيران على التوجه إلى الاستاد قبل موعد المباراة بعدة ساعات وانخرطوا في أنشطة عديدة منها الترفيهي ومنها الرياضي.

وحرص عدد من المشجعين على التوجه إلى مدينة الملاهي المقامة في المتنزه المتاخم للاستاد لقضاء بعض الوقت والتقاط بعض الصور التذكارية بجوار العديد من الألعاب المثيرة التي تحتويها المدينة.

كما حرص عدد كبير من المشجعين على الجلوس على العشب في هذا المتنزه لقضاء بضع ساعات قبل الدخول إلى الاستاد في ظل الطقس المعتدل الذي ساد المدينة والذي بدا مناسباً لممارسة كافة الأنشطة، وتختلف الأجواء في سان بطرسبرج عن الطقس في العاصمة موسكو، حيث تبدو أفضل مما هو الحال في العاصمة، والطقس في سان بطرسبرج رائع ويشجع على ممارسة الكرة، والأجواء جيدة حيث تشعر نسبياً بوجود كأس العالم من خلال الاحتفالات الجماهيرية وروح التشجيع التي تظهر في كل مكان.

وفي الطريق الذي يشق المتنزه المتاخم للاستاد، تنتشر العديد من الأنشطة الترفيهية ومنها استئجار الدراجات بمختلف أشكالها وأحجامها وكذلك ألعاب التصويب بالبندقية وغرفة المحاكاة «سيميليتور» وغيرها. كما انتشر عدد من الفتية والفتيات من روسيا وجنسيات أخرى تفننوا في رسم علم البلدين على وجوه المشجعين والمشجعات.

وكان مشجعو المنتخب المغربي هم الأكثر حرصاً على رسم علم المملكة على وجوههم، فيما لجأ مشجعو إيران إلى وضع القبعات ذات الأشكال المختلفة والألوان الرائعة على رؤوسهم فيما اتشح معظمهم بعلم بلاده.