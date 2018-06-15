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دفع ثمن الفرص الضائعة أمام إيران

«أسود الأطلس» يخسر بهدف «النيران الصديقة»!
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تاريخ النشر: السبت 16 يونيو 2018

سان بطرسبرج (د ب أ)

تلقى المنتخب المغربي صدمة قاسية في بداية مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا، حيث خسر بهدف في الوقت القاتل أمام نظيره الإيراني صفر - 1 مساء أمس، على ملعب «كريستوفسكي» بمدينة سان بطرسبرج في أولى مباريات المجموعة الثانية.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن المنتخب الإيراني وجه ضربة موجعة لنظيره المغربي بخطف هدف الفوز في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ، وأحرزه البديل المغربي عزيز بوحدوز بالخطأ في مرمى فريقه، وحصد المنتخب الإيراني بذلك أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية التي تعد الأصعب في المونديال «مجموعة الموت».

وفرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللعب طوال الشوط الأول، وكان الأخطر هجومياً، حيث صنع العديد من الفرص التهديفية، لكن لاعبيه أخفقوا في استغلال أي منها لينتهي بالتعادل السلبي.

وتغير الحال في الشوط الثاني، حيث غاب الأداء الهجومي عن كلا الفريقين، ولم يشهد سوى فرصة تهديفية وحيدة ضاعت من المغربي حكيم زياش في الدقيقة 80، لكن الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند أحبطها، وجاء هدف الحسم لإيران قبل لحظات من إطلاق الحكم التركي شاكير صافرة النهاية.

وتشهد البطولة الحالية المشاركة الخامسة للمنتخب المغربي «أسود الأطلس» في المونديال والأولى له منذ عام 1998، وظهرت خلال الشوط الأول استفادة الفريق من المرحلة الاستعدادية قبل البطولة، والتي شهدت فوزه ودياً على سلوفاكيا 2 - 1 ،وإستونيا 3 - 1، لكن المباراة انتهت بصدمة قوية للفريق المغربي وجماهيره التي حضرت بكثافة إلى سان بطرسبرج لمؤازرة الفريق، أملاً في تحقيق بداية قوية. ... المزيد
     
 

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