«أسود الأطلس» يخسر بهدف «النيران الصديقة»!

سان بطرسبرج (د ب أ)

تلقى المنتخب المغربي صدمة قاسية في بداية مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا، حيث خسر بهدف في الوقت القاتل أمام نظيره الإيراني صفر - 1 مساء أمس، على ملعب «كريستوفسكي» بمدينة سان بطرسبرج في أولى مباريات المجموعة الثانية.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن المنتخب الإيراني وجه ضربة موجعة لنظيره المغربي بخطف هدف الفوز في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ، وأحرزه البديل المغربي عزيز بوحدوز بالخطأ في مرمى فريقه، وحصد المنتخب الإيراني بذلك أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية التي تعد الأصعب في المونديال «مجموعة الموت».

وفرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللعب طوال الشوط الأول، وكان الأخطر هجومياً، حيث صنع العديد من الفرص التهديفية، لكن لاعبيه أخفقوا في استغلال أي منها لينتهي بالتعادل السلبي.

وتغير الحال في الشوط الثاني، حيث غاب الأداء الهجومي عن كلا الفريقين، ولم يشهد سوى فرصة تهديفية وحيدة ضاعت من المغربي حكيم زياش في الدقيقة 80، لكن الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند أحبطها، وجاء هدف الحسم لإيران قبل لحظات من إطلاق الحكم التركي شاكير صافرة النهاية.