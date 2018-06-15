«بي إن» تتجرد من المهنية وتتطاول على «رموز الأخضر»

معتز الشامي (دبي)

تجردت قناة «بي إن سبورت» القطرية من الحيادية والمهنية التي تدعيها، والتي تفرضها عليها الأعراف والتقاليد الرياضية، وحولت الاستوديو التحليلي لمباراة الافتتاح بين السعودية وروسيا، إلى ساحة لـ«الشماتة» في خسارة «الأخضر» بخماسية، والتطاول على الرموز والتهكم على القرار الرياضي و برنامج إعداد المنتخب السعودي، كما تجاوز مقدم الاستوديو، التونسي هشام الخلصي كل الحدود الأخلاقية والرياضية والمهنية وتشفى في الخسارة، بإسقاطات غير مقبولة، تعكس حالة العجز الإعلامي وغياب الموضوعية والتجرد من أبسط القواعد المهنية.

وتحول الاستوديو الخاص بمباراة الافتتاح إلى منصة للهجوم على المملكة ورموزها في محاولة لإشعال فتنة بين جماهير المغرب والسعودية وبقية الجماهير العربية بشكل عام.

وفي أول رد فعل رسمي على «التجاوز الإعلامي » من قنوات «بي إن سبورت»، التي شهدت إقحاماً ممنهجاً للسياسة في الرياضة بأبشع الصور، قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، تحريك شكوى رسمية للجهات المختصة، وعلى رأسها «الفيفا»، فضلاً عن مقاضاة القناة، وقال في «تغريدة» عبر حسابه الشخصي بـ «تويتر»: «سوف نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة «بي إن سبورت» تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية»، وتابع في تغريدته: «هذا دليل جديد على صحة موقف الجهات المختصة السعودية حين حظرت هذه القناة عن أراضيها»، ويأتي هذا الرد السريع، كنتيجة طبيعية لتطاول محللي القناة، على رموز المملكة والمنتخب والاتحاد السعودي ولاعبي «الأخضر».

وتنص قوانين الفيفا وقوانين اللجنة المنظمة لكأس العالم على عدم التمييز ضد أي دولة، وعدم إقحام السياسة والآراء السياسية، خاصة في وسائل الإعلام الرياضية بمختلف أنواعها، وهو ما يعني وقوع قنوات «بي إن سبورت» في المحظور.