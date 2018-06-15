«بي إن» تتجرد من المهنية وتتطاول على «رموز الأخضر»

معتز الشامي (دبي)
تجردت قناة «بي إن سبورت» القطرية من الحيادية والمهنية التي تدعيها، والتي تفرضها عليها الأعراف والتقاليد الرياضية، وحولت الاستوديو التحليلي لمباراة الافتتاح بين السعودية وروسيا، إلى ساحة لـ«الشماتة» في خسارة «الأخضر» بخماسية، والتطاول على الرموز والتهكم على القرار الرياضي و برنامج إعداد المنتخب السعودي، كما تجاوز مقدم الاستوديو، التونسي هشام الخلصي كل الحدود الأخلاقية والرياضية والمهنية وتشفى في الخسارة، بإسقاطات غير مقبولة، تعكس حالة العجز الإعلامي وغياب الموضوعية والتجرد من أبسط القواعد المهنية.
وتحول الاستوديو الخاص بمباراة الافتتاح إلى منصة للهجوم على المملكة ورموزها في محاولة لإشعال فتنة بين جماهير المغرب والسعودية وبقية الجماهير العربية بشكل عام.
|
وتنص قوانين الفيفا وقوانين اللجنة المنظمة لكأس العالم على عدم التمييز ضد أي دولة، وعدم إقحام السياسة والآراء السياسية، خاصة في وسائل الإعلام الرياضية بمختلف أنواعها، وهو ما يعني وقوع قنوات «بي إن سبورت» في المحظور.
|