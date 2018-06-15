بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية.. المقاومة اليمنية تسيطر على مطار الحديدة ناريا

صنعاء، عدن (وام، الاتحاد، وكالات)

سيطرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة على مطار الحديدة نارياً، مع محاصرة عناصر ميليشيات الحوثي داخل أسوار المطار وسط انهيارات كبيرة في دفاعات الحوثيين بالمدخل الجنوبي للمدينة، وذلك بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وتمكنت القوات المشتركة من أسر عدد كبير من مسلحي الحوثي الإرهابية الذين فقدوا السيطرة على مواقعهم في محيط مطار الحديدة. فيما لقي العشرات من عناصر الميليشيات مصرعهم على وقع نيران المقاومة وغارات مقاتلات التحالف العربي التي حطمت تحصيناتهم وأربكت صفوفهم.

وأحكمت القوات المقاومة اليمنية المشتركة سيطرتها على مناطق استراتيجية جديدة في المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة غربي اليمن إضافة إلى الدوار الكبير المؤدي إلى المطار فيما تشتد المواجهات بين المقاومة والميليشيات في شارع الخمسين المتفرع من الدوار لتقترب من البوابة الغربية للمطار وتضيق الخناق على ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وتمكنت الفرق الهندسية التابعة لقوات المقاومة من تفكيك شبكات ألغام متنوعة وعبوات ناسفة إيرانية الصنع كانت ميليشيات الحوثي الإرهابية تراهن عليها كسياج في المدخل الجنوبي للمدينة في محاولة منها لتأخير التقدم الميداني للقوات كما تصدت المقاومة إلى محاولة تسلل يائسة لمسلحي الميليشيات في منطقة الفازة والتي باءت بالفشل ودحر عناصرها وجرح آخرين في محاولة منها للتخفيف من حدة انهيار عناصرها في جبهة الحديدة.