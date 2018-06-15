نائب رئيس الأركان يزور قواتنا في الساحل الغربي

اليمن (وام)

قام الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة صباح أمس، بزيارة لقوات الإمارات في الساحل الغربي للجمهورية اليمنية والعاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

ونقل المزروعي تحيات وتهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وتقديرهم للدور الذي يقومون به لنصرة الشعب اليمني الشقيق.

واطلع نائب رئيس الأركان خلال الزيارة على سير مجريات العمليات الجارية لتحرير محافظة الحديدة، والتقى ضباط وضباط صف وأفراد القوة، وأدى معهم صلاة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن، وأن يوفقهم في أداء مهامهم.