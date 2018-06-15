مقتل زعيم «طالبان» الباكستانية بصاروخ أميركي في أفغانستان

كابول، إسلام أباد (وكالات)

قتل الملا فضل الله، زعيم جماعة طالبان الباكستانية، في ضربة جوية أميركية أفغانية في أفغانستان قرب الحدود مع باكستان، حسبما قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأفغانية أمس، وأكد المسؤول في قوة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، مقتل فضل الله أمس الأول.

وفي وقت سابق أمس، قال الجيش الأميركي في واشنطن إنه نفذ ضربة جوية استهدفت قائداً كبيراً للمتشددين في إقليم كونار المتاخم للحدود مع باكستان. وصرح مسؤول أميركي بأنه يٌعتقد أن الشخص الذي استهدفه الهجوم هو الملا فضل الله.

وفضل الله هو أكبر متشدد مطلوب في باكستان، وهو مسؤول عن هجمات، أسفرت إحداها عن مقتل 132 تلميذاً في مدرسة في 2014، وإطلاق الرصاص على الطالبة ملالة يوسفزاي في 2012 والتي فازت فيما بعد بجائزة نوبل للسلام.

وقال محمد رادمانيش، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية «أؤكد أن الملا فضل الله قائد طالبان الباكستانية قتل في عملية مشتركة في منطقة مراويرا الحدودية بإقليم كونار». وأضاف أن الضربة الجوية نفذت حوالي الساعة التاسعة صباح أمس الأول بالتوقيت المحلي.