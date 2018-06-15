90% من الألمان يريدون تسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

برلين (أ ف ب)

أظهر استطلاع للرأي نُشر أمس في خضمّ الأزمة الحكومية حول سياسة الهجرة التي يريد اليمين المحافظ تشديدها خلافاً لرأي المستشارة أنجيلا ميركل، أن قرابة 90% من الألمان يريدون تسريع عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

ومن المفترض بحسب وسائل اعلام ألمانية أن يحاول رئيس مجلس النواب الألماني فولفغانغ شويبله، وهو وزير سابق وشخصية محترمة جدا في الساحة السياسية، التفاوض من أجل التوصل الى مخرج للأزمة التي تضع ميركل في مواجهة وزير الداخلية هورست سيهوفر، زعيم الجناح اليميني المتطرف في الائتلاف الحكومي الهش الذي يريد تشديد سياسة استقبال طالبي اللجوء.

وأظهر الاستطلاع المرجعي «دوتشلاندتراند» الذي أجرته قناة «ايه ار دي» العامة في بداية الأسبوع عند بدء النزاع السياسي الذي يهدد مستقبل المستشارة، أن حوالي 86% من الألمان يؤيدون تسريع عملية ترحيل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئها.

ويعتبر 62% من الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع أنه يجب ترحيل الأجانب الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية والذين يصلون الى الحدود الألمانية، وهو ما يريده سيهوفر وترفضه ميركل.

وبات المستقبل السياسي لميركل، التي وجهت إليها انتقادات كثيرة جراء تداعيات قرارها فتح بلادها عام 2015 لأكثر من مليون مهاجر، على المحك اثر خلاف غير مسبوق مع وزير الداخلية.