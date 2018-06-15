ماكرون يرفض تشكيل «محور» لسياسات الهجرة في أوروبا

باريس (رويترز)

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس تشكيل ما يسمى «بمحور» لسياسات الهجرة مؤلف من ألمانيا والنمسا وإيطاليا، وقال إنه يذكر بأحلك الأوقات التي مرت بها أوروبا. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي «تتحدثون عن محور.. لا أثق في تلك المصطلحات الشائعة التي لم تأت لنا بأي حظ طيب على مدى التاريخ».

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يوم الأربعاء إن على النمسا وإيطاليا التحالف مع ألمانيا للعمل على مستوى وزارات الداخلية للتنسيق فيما يخص الأمن والهجرة.

وقال ماكرون «الدولة تصبح ملتزمة بالكلمات التي يدلي بها رؤساء حكوماتها أو رؤساؤها».

وأضاف «لإيطاليا رئيس للحكومة ولفرنسا رئيس ولألمانيا رئيس للحكومة. وإذا أرادت الدول الاتفاق على شيء فيجب أن يكون على هذا المستوى».