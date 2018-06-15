ترامب: «حللت الجزء الأكبر» من مشكلة كوريا الشمالية

واشنطن (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنه «حل الجزء الأكبر» من المشكلة النووية الكورية الشمالية، وذلك بعد القمة التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون. وصرح ترامب للصحفيين في حديقة البيت الأبيض، بأن الرئيس السابق باراك أوباما أخبره قبل توليه منصبه بأن «أخطر مشكلة» للولايات المتحدة هي برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية، مضيفاً «لقد قمت بحل تلك المشكلة، لقد تم حل الجزء الأكبر من تلك المشكلة».

ورداً على سؤال من صحفية حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، قال ترامب «لا أود أن أرى سلاحاً نووياً يقضي عليك أو على عائلتك».

وأضاف «لقد وقعنا وثيقة جيدة، لكن الأهم من تلك الوثيقة هو أن علاقتي به جيدة»، مضيفاً «لقد أعطيته رقم هاتف مباشر يمكنه الاتصال بي إذا واجه صعوبة ما، ويمكنني الاتصال به، نحن على تواصل»، وفي وقت لاحق قال ترامب إنه يعتزم الاتصال بكيم جونج أون يوم غد الأحد. وقال لشبكة فوكس نيوز في مقابلة عندما سئل عما يعتزم فعله في عيد الأب «في حقيقة الأمر سأتصل بكوريا الشمالية».

وتابع ترامب «حين وصلت (إلى الرئاسة)، ظن الناس أننا سنخوض حرباً مع كوريا الشمالية، كانوا يظنون أن ترامب سيصل ويبدأ بإلقاء القنابل في كل مكان، لكن بالواقع حصل عكس ذلك».