مقتل 26 مسلحاً كردياً بغارات تركية بشمال العراق

إسطنبول (د ب أ)

أعلن الجيش التركي، مقتل 26 عنصراً من منظمة «حزب العمال الكردستاني» (بي.كيه.كيه) شمالي العراق، حسبما أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية. ووفقاً للأناضول، فقد تم «تحييد» الـ 26 عنصراً خلال عملية جوية على منطقة قنديل في الـ 12 من يونيو الجاري. ويشن الجيش التركي بصورة منتظمة غارات على مواقع المنظمة منذ يوليو عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها المسلح ضد الحكومة، وكان مسؤولون أتراك، بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان، أكدوا مؤخراً أن سلسلة جبال قنديل النائية في العراق، والتي تعد معقلاً لمسلحي حزب العمال، قد تكون هدفاً لعمليات عسكرية.

وأكد وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، أن «جبال قنديل لم تعد هدفاً بعيداً بالنسبة لنا»، مشدداً على أن «جبال قنديل ستتحول إلى منطقة آمنة بالنسبة لتركيا»، وتصنف تركيا والولايات (بي.كيه.كيه) على أنها منظمة إرهابية انفصالية. وغالباً ما تستخدم السلطات التركية كلمة «تحييد» في بياناتها على أنها تعني أن الإرهابيين المعنيين إما قتلوا أو أسروا أو استسلموا.