بوتين ونتنياهو يبحثان هاتفياً التنسيق في سوريا



تاريخ النشر: السبت 16 يونيو 2018 موسكو (د ب ا) بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي امس، تعزيز التنسيق بشأن الوضع في سوريا. وتطرق الاتصال الهاتفي إلى تعزيز الامن على الحدود السورية الإسرائيلية وجهود الطرفين لمكافحة الإرهاب، بحسب قناة روسيا اليوم، وصحيفة جيروزاليم بوست، واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات على مستويات مختلفة. يشار إلى أن هناك تنسيقاً بين إسرائيل وروسيا لمنع أي اشتباكات بين الطائرات الحربية للبلدين في الأجواء السورية، حيث تشن اسرائيل ضربات متكررة على مواقع عسكرية في الأراضي السورية يعتقد أنها إيرانية، فيما تقوم الطائرات الحربية الروسية بطلعات جوية لدعم القوات السورية النظامية في قتالها ضد الجماعات المتطرفة والمعارضين.