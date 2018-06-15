العراق: دعوات لحوار وطني لتفادي أزمة تطيح العملية السياسية

سرمد الطويل(بغداد)

أعلنت الجبهة العراقية للحوار الوطني برئاسة صالح المطلك دعمها لدعوة رئيس مجلس الوزراء‏‭ ‬حيدر ‬العبادي ‬لطاولة ‬حوار ‬وطني، ‬في ‬حين ‬حذر ‬زعيم ‬ائتلاف ‬الوطنية ‬من ‬أزمة ‬تطيح العملية ‬السياسية ‬في ‬العراق. وعدت الجبهة في بيان الدعوة‏‭ ‬خطوة ‬في ‬الاتجاه ‬الصحيح، ‬مؤكدة ‬ضرورة أن‭ ‬يتضمن ‬جدول أعمال ‬اجتماع ‬بغداد ‬الخلل ‬البنيوي ‬الذي ‬رافق ‬مسيرة ‬العملية‭ ‬السياسية، ‬وأزمة ‬غياب ‬منطق ‬الدولة ‬والمؤسسات، ‬وضرورة ‬كشف ‬الفاسدين ‬والمزورين‭ ‬الذين ‬تلاعبوا ‬بالحقوق ‬السياسية ‬للمواطنين ‬عندما ‬زوروا ‬وسرقوا ‬أصوات‭ ‬الناخبين‭.

وأضاف بيان الجبهة أن مثل هذه المبادرات تقطع الطريق أمام أي محاولة‏‭ ‬لإعادة ‬التخندقات ‬الطائفية، ‬واعادة ‬استنساخ ‬تجربة ‬المحاصصة ‬المقيتة. وكان العبادي قد دعا في وقت سابق بكلفة متلفزة‏‭ ‬من ‬المنطلق ‬الوطني، إلى ‬عقد ‬لقاءات‭ ‬مسؤولة ‬للاتفاق ‬على ‬البرنامج ‬المقبل ‬لإدارة ‬الدولة ‬بجميع ‬مؤسساتها ‬وسلطاتها،‭ ‬وعلى ‬ضوء ‬الدستور ‬والقانون، ‬وأن ‬يكون ‬البرنامج ‬المنشود ‬ملبياً ‬لطموحات‭ ‬مواطنينا ‬في ‬العيش ‬الكريم ‬وحماية ‬الدولة ‬والمجتمع، ‬وأن ‬نضع أسساً ‬قوية ‬ودائمة‭ ‬للتعايش ‬السلمي ‬وللسلم ‬الأهلي، ‬ونستهدف ‬محاربة ‬الفساد ‬والقضاء ‬عليه،‭ ‬والتخلص ‬من ‬المحاصصة ‬الفئوية ‬الضيقة‭ .

ووجه الدعوة الى الكتل السياسية لعقد لقاءٍ على مستوى عالٍ بعد عطلة العيد‏‭ ‬مباشرة، ‬وفي ‬المكان ‬الذي ‬يتم ‬تحديده ‬لاحقا، ‬بعد ‬التشاور ‬لوضع ‬أيدينا ‬بأيدي‭ ‬بعض ‬من أجل ‬حماية ‬الوطن ‬والمواطنين، ‬وضمان ‬سلامة ‬العملية ‬السياسية ‬والمكاسب‭ ‬الديمقراطية، ‬والاتفاق ‬على آليات ‬محددة ‬للإسراع ‬بتشكيل ‬المؤسسات ‬الدستورية‭ ‬بأفضل ‬ما يمكن، ‬وبالاعتماد ‬على ‬قرارنا ‬الوطني، ‬ومصالح ‬بلدنا ‬وشعبنا. وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان‏‭ ‬نيجيرفان ‬بارزاني ‬التأييد ‬لمبادرة ‬رئيس ‬الحكومة ‬العراقية ‬حيدر ‬العبادي‭ ‬لعقد ‬اجتماع، ‬قال: ‬«إنه ‬على ‬مستوى ‬عالٍ ‬للاتفاق ‬على ‬كيفية ‬المضي ‬قدماً ‬نحو ‬تشكيل‭ ‬البرلمان ‬والحكومة».

وقال ‬بارزاني، ‬وهو ‬نائب ‬رئيس ‬الحزب ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني ‬في ‬بيان: «إن ‬حزبه ‬وشعب ‬كردستان ‬يسعيان ‬للخروج ‬من ‬الأزمة ‬التي‭ ‬تهدد ‬مجمل ‬العمل ‬السياسي ‬في ‬العراق»، مشيراً إلى أن حزبه ‬يؤيد ‬أي ‬خطوه ‬ومبادره ‬تسعى‭ ‬للخروج ‬من ‬الحالة ‬السياسية ‬غير ‬المستقرة ‬في ‬العراق، ‬والعودة ‬إلى ‬العمل ‬على‭ ‬قاعدة ‬الدستور ‬والاحتكام ‬الى ‬القوانين إ‬لى معالجة ‬المشاكل.

وأضاف: «‬لذا ‬فإن‭ ‬مبادرة، ‬حيدر ‬العبادي ‬رئيس ‬الوزراء، ‬إذا ‬كانت ‬تصب ‬في ‬هذا‭ ‬المجرى، ‬وتؤدي ‬الى ‬مباحثات ‬جدية ‬من ‬أجل ‬تأسيس ‬تحالف ‬واسع ‬ومنطلق ‬لولادة‭ ‬حكومة ‬فعالة، ‬تستطيع ‬حل ‬العديد ‬من ‬المشاكل ‬الداخلية ‬والخارجية، ‬والتي‭ ‬تواجهها ‬العراق، ‬مرحباً ‬بها‭»‬. وأضاف: «نتطلع، بعد انتهاء عطلة العيد، إلى مباحثات مكثفة ومسؤولة في بغداد ومع جميع الأطراف المعنية، من أجل الغاية المنشودة»‏.

وشهدت‏‭ ‬الانتخابات ‬البرلمانية ‬التي ‬جرت ‬في ‬مايو انخفاضاً ‬في ‬الإقبال ‬على‭ ‬التصويت ‬ومزاعم ‬بالتزوير، ‬مما ‬جمد ‬محادثات ‬تشكيل ‬حكومة ‬جديدة. ‬وسمح ‬البرلمان‭ ‬بإعادة ‬فرز ‬يدوي ‬للأصوات ‬في ‬أنحاء ‬البلاد، ‬فيما ‬دعا ‬بعض ‬السياسيين ‬لإعادة‭ ‬الاقتراع. وحذر زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، من أزمة قد تطيح العملية السياسية في العراق. وأضاف‏‭ ‬علاوي ‬خلال ‬تهنئته ‬بعيد ‬الفطر ‬المبارك: «‬يمر ‬علينا ‬عيد ‬الفطر ‬هذا ‬العام، ‬ونحن ‬على ‬شفا ‬أزمة ‬قد‭ ‬تطيح ‬العملية ‬السياسية ‬نتيجة ‬عمليات ‬التزوير ‬التي ‬شهدتها ‬الانتخابات‭ ‬وتداعياتها، ‬بالإضافة ‬إلى ‬استمرار ‬نزيف ‬الدم ‬العراقي ‬ومعاناة ‬العراقيين‭»‬. وأكد‏‭أ ‬ن «‬أي ‬محاولة ‬لاستنساخ ‬التجارب ‬السابقة ‬ستعيد ‬العراق ‬الى ‬المربع ‬الأول،‭ ‬وستنتج ‬شكلاً آخر ‬من ‬المحاصصة ‬التي ‬تسببت ‬بالويلات ‬والخراب ‬للعراقيين‭»‬.

ودعا‏‭ ‬جميع ‬القوى ‬السياسية ‬لتغليب ‬مصلحة ‬الوطن ‬والمواطن، ‬والنظر ‬بواقعية أكثر‭ ‬لأوضاع ‬العراقيين، ‬لافتاً إلى ‬أن ‬ائتلاف ‬الوطنية ‬يدعم ‬ويساند ‬كل ‬جهد ‬مخلص‭ ‬لتشكيل ‬تحالف ‬عابر ‬للطائفية ‬ضمن ‬الفضاء ‬الوطني. وأثار ‬تحالف ‬زعيم ‬التيار‭ ‬الصدري ‬مقتدى ‬الصدر، ‬مع ‬زعيم ‬منظمة ‬بدر ‬هادي ‬العامري، ‬تساؤلات ‬عدة ‬حول‭ ‬موقف ‬القوى ‬السنية ‬والوطنية ‬من ‬التحالف، ‬ولاسيما ‬أن «‬سائرون ‬والفتح» ‬شكلا‭ ‬تحالفهما ‬على ‬أساس ‬طائفي، ‬حسبما ‬وصفه ‬سياسيون. وما ‬زاد ‬المشهد ‬تعقيداً،‭ ‬هو ‬أن ‬الطرف ‬الشيعي ‬الأبرز ‬في ‬معارضته ‬لإيران، ‬تحالف ‬مع ‬الشخصية ‬الأقرب ‬إلى‭ ‬طهران، ‬بعدما ‬وصف ‬في ‬وقت ‬سابق ‬تحالف ‬العامري ‬مع ‬العبادي ‬قبل ‬الانتخابات‭ ‬-الذي ‬انفض ‬سريعاً- ‬بأنه «‬بغيض ‬وتخندق ‬طائفي‭»‬.