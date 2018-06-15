الأمن المصري يلاحق خلايا «إخوانية» خططت لقلب نظام الحكم

القاهرة (مواقع إخبارية)

كشفت مصادر أمنية، بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية، أن الأجهزة الأمنية تكثف تحركاتها خلال الساعات الجارية، للقبض على عناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، شكلت عدداً من الخلايا المسلحة، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية. وأشارت المصادر لموقع (24) الإخباري، إلى أن هذه العناصر تم تدريبها على استخدام السلاح وتصنيع العبوات الناسفة، وتلقوا تكليفات من قيادات التنظيم الإرهابي الهاربين بالخارج باعتماد نهج الاغتيالات المباشرة، عن طريق ما يسمى «الذئاب المنفردة» لاستهداف قوات الأمن منفردة باستخدام أسلحة وكواتم الصوت أو بطعنات السكين للشخصيات المستهدفة.

وأضافت المصادر، أنه تم رصد تكليفات لهذه العناصر بالتحريض على قلب نظام الحكم، والترويج لنشر الفوضى، واستغلال الأوضاع الافتصادية للبلاد، وتوزيع منشورات تدعو للخروج على النظام الحالي، والسعي لتشكيل كيانات مسلحة، وتكوين مجموعات وخلايا فرعية تعمل كل منها بعيدة عن بقية الخلايا لمنع الرصد الأمني، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.

وأكدت المصادر الأمنية، أنه على مدار الساعات الماضية، تم استهداف عدد من الشقق، والمزارع والمنشآت الكائنة بالأماكن الصحراوية، داخل نطاق عدد من المحافظات، لاسيما داخل حيز القاهرة الكبرى، لفحص المقيمين بها، بعد توافر معلومات تفيد بتردد عناصر إرهابية على تلك المناطق للاختباء بها بعيداً عن أعين أجهزة الأمن، والتدريب على استخدام الأسلحة النارية لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الشرطة.

وأفادت المصادر الأمنية، أن قوات الأمن قامت على مدار الساعات الماضية، بإلغاء إجازات الضباط بمختلف القطاعات الأمنية، خشية وقوع عمليات مسلحة، وكثفت من وجودها في محيط المؤسسات السيادية والمواقع الحيوية، وأقسام الشرطة، والسجون التي يقبع بها مختلف قيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، والموالين لهم، وقيادات اللجان النوعية المسلحة، والتنظيمات التكفيرية الداعشية المرتبطة بالجماعة، للتعامل مع الاحتمالات والتهديدات كافة، والاستعداد لمواجهة أية أعمال تخريبية يقوم بها عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي.