إدانة أممية وفرنسية للهجوم على موقعين نفطيين شرق ليبيا

طرابلس، باريس، بنغازي (وكالات)

أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها لهجوم الإرهابيين على ميناءي تصدير النفط في رأس لانوف والسدرة، وذكرت البعثة الأممية لدعم ليبيا أن هذا التصعيد الخطير في منطقة الهلال النفطي يعرض اقتصاد ليبيا للخطر، ويهدد بإشعال مواجهة واسعة النطاق في البلاد.

وأشارت إلى الأولوية يجب أن تبقى لوحدة ليبيا، يذكر أن قوات ما يعرف بالدفاع عن بنغازي وهي ميليشيا إرهابية شنت هجوماً أمس الأول بغية السيطرة على أكبر الموانئ الليبية وأكبر منشأة نفطية، وتضم المنشأة ما بين أربعة مراس مجهزة لسفن الشحن، و19 خزاناً بسعة تخزينة تصل لـ 2.6 مليون برميل من النفط الخام.

وأعربت فرنسا عن إدانتها الشديدة للهجوم، وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول - فى بيان - بأن الموارد النفطية لليبيا هى ملك للشعب الليبى، ويتعين أن تظل تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط وأن يستفيد منها كل الليبيين.

وأكدت المتحدثة أن بلادها مصرة على أن يتم إيجاد حل سياسي دائم في ليبيا عبر تنظيم انتخابات محلية ورئاسية وتشريعية تم الاتفاق على جدولها الزمني خلال مؤتمر باريس فى 29 مايو، مشيرة في الوقت ذاته إلى من سيعرقلون هذه العملية سيخضعون للمحاسبة.