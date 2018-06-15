صلاة العيد بمركز احتجاز مهاجرين في طرابلس

طرابلس (رويترز)

أدى مهاجرون في ليبيا صلاة عيد الفطر في مركز احتجاز في طرابلس امس، وهذا المركز هو واحد من عدة مراكز يُحتجز فيها المهاجرون الذين يعترضهم خفر السواحل أثناء محاولتهم عبور البحر إلى إيطاليا.

وتجمع أكثر من خمسين مهاجرا للاستماع إلى الإمام محمد سلطان الذي ألقى خطبة العيد وسلط فيها الضوء على أهمية الوحدة والوطن، وقال سلطان «نحاول لم شملهم وكذلك إرجاعهم إلى أراضيهم ونحاول (أن) نعلمهم قيمة الحب للوطن الإسلامي وقيمة حب الانتماء إلى أرضه وكيف يعني يحافظ على أرضه»، وتم إغلاق الكثير من مراكز الاحتجاز في الأشهر الأخيرة، حيث يتم ترحيل المهاجرين في إطار برنامج للعودة الطوعية.