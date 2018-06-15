مقتل عنصر من إرهابيي «القاعدة» بغارة أميركية



تاريخ النشر: السبت 16 يونيو 2018 واشنطن (وكالات) أعلنت الولايات المتحدة، الليلة قبل الماضية، أنها شنت غارة جوية في غرب ليبيا ضد ما يسمى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر هذا التنظيم المتطرف لم تحدد هويته. وأفاد بيان للقيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (افريكوم) بأن الغارة «التي شنت الأربعاء على بعد نحو 80 كلم جنوب شرق مدينة بني وليد، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، هدفت إلى ضعضعة عمليات المتطرفين ومنعهم من التحرك». وتقع بني وليد على بعد حوالي 160 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من طرابلس. وأضاف البيان أن «أفريكوم بصدد تقييم نتيجة هذه الغارة» التي لم تسفر عن مقتل أي مدنيين. وهي المرة الثانية التي يضرب فيها الجيش الأميركي تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في ليبيا. وفي 24 مارس الفائت ، قُتل موسى أبو داود، وهو قيادي متطرف كبير، في غارة جوية قرب مدينة اوباري جنوب ليبيا.