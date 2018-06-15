موقع كندي: قطر تتجسس على الخليج !!

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشف موقع «فايكنج إير» الكندي أن الطائرات الحربية، التي أعلنت قطر شراءها من كندا يمكن استخدامها في عمليات استخباراتية وتجسسية، والعديد من العمليات الخاصة، التي تشمل عملية الاستطلاع والإنزال الجوي لقوات المظلات خلف خطوط العدو.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، يوم الثلاثاء الماضي، أنها وقعت صفقة لشراء طائرات «دي إتش سي - 6 توين أوتر» للقفز المظلي مع شركة «فاينكنج إير» الكندية المصنعة للطائرات.

ولفت الموقع الكندي، التابع للشركة، إلى أن كندا طورت عام 1995 طائرة إنزال جوي للمهام الخاصة بأجنحة ثابتة ومحركات ثنائية، يمكنها الإقلاع والهبوط على المدارج القصيرة، كما أنه يمكن للقوات الخاصة استخدامها كمنصة إنزال جوي في المناطق الوعرة، واستطاعت الطائرة إثبات قدرتها على العمل في بيئات مختلفة حيث تعمل في حوالي 30 دولة حول العالم.

وأورد موقع «إيرو سبيس» الأميركي مواصفات النسخة «دي إتش سي - 6- 400»، التي ستحصل عليها قطر، مشيرا إلى أن طاقمها يتكون من فردين، ويمكنها نقل 19 فردا آخرين، وأنها دخلت الخدمة عام 2010، مشيرا إلى أنها إحدى إصدارات الطراز «دي إتش — 6».

ولفت الموقع إلى أن الطائرة يمكنها القيام بعمليات الاستطلاع البحري، ومراقبة الأجواء والحدود المائية والبرية، وعمليات الرصد، إضافة إلى إمكانية استخدامها في عمليات الانقاذ، مشيرا إلى أنها مجهزة بكاميرات إلكترونية متطورة تعمل بالأشعة تحت الحمراء، والعديد من أجهزة الرصد والمراقبة الجوية المتطورة التي تعمل بأشعة الليزر.