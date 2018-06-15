الهلال الأحمر طاقة نور لمرضى الكلى في شبوة

علي سالم (شبوة)
تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، مد الأيادي البيضاء وفتح طاقات النور للمرضى اليمنيين في محافظة شبوة، جنوب اليمن، الذين يواجهون معاناة شديدة، ويأتي مرضى الكلى على رأس الحالات المرضية التي تحرص «الهلال الأحمر» الإماراتية على مد يد العون لهم، بتقديم أجهزة الغسيل الكلوي وتجهيزات الجلسات، وحتى شحنات وقود الديزل لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي على المرضى خلال جلسات الغسيل.
كانت محافظة شبوة تعاني منذ سنوات، من عدم وجود مراكز طبية في عاصمة المحافظة عتق، ومديرياتها الأخرى، للغسيل الكلوي، ليضطر المرضى للسفر مرتين على الأقل كل أسبوع إلى عدن والمكلا، لمواصلة علاجاتهم، وفي عام 2007 اتجه عدد من أهل الخير لتأسيس مراكز طبية لمرضى الكلى بالمنطقة.
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وأشاد مدير مراكز الكلى بشبوة بما قدمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لمراكز غسيل الكلى في شبوة، تواصلا لدعمها الإنساني والمتمثلة في شحنة محاليل غسيل كلوي لشهر واحد، كما قدمت شحنتين ديزل، كل شحنة تفي باحتياجات المراكز لمدة ثلاثة أشهر، وقدمت الهيئة أيضاً عدداً من الأجهزة للمستشفى التخصصي للكلى.
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