الهلال الأحمر طاقة نور لمرضى الكلى في شبوة

علي سالم (شبوة)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، مد الأيادي البيضاء وفتح طاقات النور للمرضى اليمنيين في محافظة شبوة، جنوب اليمن، الذين يواجهون معاناة شديدة، ويأتي مرضى الكلى على رأس الحالات المرضية التي تحرص «الهلال الأحمر» الإماراتية على مد يد العون لهم، بتقديم أجهزة الغسيل الكلوي وتجهيزات الجلسات، وحتى شحنات وقود الديزل لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي على المرضى خلال جلسات الغسيل.

كانت محافظة شبوة تعاني منذ سنوات، من عدم وجود مراكز طبية في عاصمة المحافظة عتق، ومديرياتها الأخرى، للغسيل الكلوي، ليضطر المرضى للسفر مرتين على الأقل كل أسبوع إلى عدن والمكلا، لمواصلة علاجاتهم، وفي عام 2007 اتجه عدد من أهل الخير لتأسيس مراكز طبية لمرضى الكلى بالمنطقة.

يقول الأستاذ ناصر مذيب مسلم، مدير مراكز الكلى بمحافظة شبوة، المدير التنفيذي لمؤسسة شبوة للتنمية، أن مراكز غسيل الكلى في كلا من عزان وعتق وبيحان ساهمت في تخفيف معاناة سفر مرضى الفشل الكلوي وأسرهم، ووفرت المراكز خدمات مميزة للمرضى، وتسعى إدارة لتأسيس مستشفى تخصصي لأمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية والأمراض المزمنة في شبوة، وتم عمل دراسات تفصيلية للمشروع، البدء في تجهيزه، مؤكدة أنها خطوة في الاتجاه الصحيح للتشخيص والعلاج المبكر لأمراض الكلى والمسالك والأمراض المزمنة، نتيجة لارتفاع عدد المرضى المصابين بالفشل الكلوي في المحافظة.

وأشاد مدير مراكز الكلى بشبوة بما قدمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لمراكز غسيل الكلى في شبوة، تواصلا لدعمها الإنساني والمتمثلة في شحنة محاليل غسيل كلوي لشهر واحد، كما قدمت شحنتين ديزل، كل شحنة تفي باحتياجات المراكز لمدة ثلاثة أشهر، وقدمت الهيئة أيضاً عدداً من الأجهزة للمستشفى التخصصي للكلى.