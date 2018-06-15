«الاتحاد» في «الدريهمي» البوابة الرئيسة إلى مركز الحديدة

ماجد عبدالله (الحديدة)

تعد الدريهمي إحدى مديريات محافظة الحديدة غرب اليمن، بوابة رئيسة للوصول إلى مركز المدينة من الجهة الجنوبية والغربية، وتكتسب أهمية إستراتيجية كبيرة لكونها تبعد عن المطار الدولي 10 كيلومترات، وتمتلك ساحلاً يمتد لأكثر من 15 كيلومتراً. وتمكنت قوات المقاومة المشتركة بإسناد من قوات التحالف العربي من التحرير الكامل للمديرية، وإحكام السيطرة على مناطقها، عقب طرد ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية.

وتمكنت صحيفة «الاتحاد» من الدخول إلى المديرية التي لا تزال تشهد عمليات تمشيط لنزع مئات الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها الميليشيات قبل فرارها وهزيمتها، بصورة تعكس مدى وحشيتها وإجرامها. وقامت قوات المقاومة المشتركة بتطهير المناطق المحررة في الدريهمي من جيوب وأوكار الانقلابيين لاسيما في منطقة وقلعة الطائف الساحلية، ومنطقتي غليفقة والمنتجع السياحي الريفي.

وتقع الدريهمي في الجزء الغربي، وتطل على البحر الأحمر، يحدها من الشمال مديرية المراوعة، ومديرية الحوك من مدينة الحديدة، ومن الجنوب مديرية بيت الفقيه، ومن الشرق مديريات السخنة والمراوعة وبيت الفقيه، ومن الغرب البحر الأحمر، ويبلغ عدد سكانها 55 ألف نسمة، وتضم 84 قرية.

ونظراً لموقعها المتميز على شاطئ البحر الأحمر فإن ذلك أكسبها أهمية إستراتيجية دفاعية، إذ شهدت بناء عدد من القلاع التاريخية والأثرية أثناء الاحتلال العثماني، من بينها «قلعة الدريهمي» غرب المدينة، وتستخدم حالياً مقراً لإدارة المديرية، و«قلعة الطائف» و«قلعة قضبة».