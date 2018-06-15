الحديدة: شريان حياة لملايين اليمنيين

باريس (أ ف ب)

تستعد القوات الموالية للحكومة اليمنية، لمحاولة التقدم باتجاه مطار الحديدة، في اليوم الثالث من هجومها الهادف للسيطرة على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، من أيدي المتمردين الحوثيين.

وفيما يلي معلومات عن مدينة الحديدة والمخاطر المرتبطة باندلاع حرب فيها:

معلومات عامة: تقع مدينة الحديدة في وسط الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، وتبعد نحو 180 كلم عن الحدود السعودية في أقصى شمال اليمن.

كما تقع على بعد نحو 230 كلم غرب العاصمة صنعاء الخاضعة أيضا لسيطرة المتمردين. ومدينة الحديدة هي مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، ويبلغ عدد سكانها بحسب وكالات تابعة للأمم المتحدة نحو 600 ألف شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال، وهي أكبر مدن غرب اليمن.