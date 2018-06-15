«الهلال» توزع كسوة العيد على مئات الأطفال في عدن

عدن (وام)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، كسوة وهدية العيد على المئات من أطفال عدن الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين والصم والبكم والمحتاجين وأطفال الأسر المتعففة، وذلك خلال يوم مفتوح نظمته في حديقة البريقة بعدن.

وكانت فعاليات اليوم المفتوح بدأت بإفطار جماعي نظمته الهيئة لـ 300 طفل، بحضور أولياء أمورهم وأهاليهم، وذلك ضمن برنامج «إفطار صائم» الذي تنفذه خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وثمن محمد نصر الشاذلي، وكيل محافظة عدن، دعم الهيئة المتواصل والدائم لعدن، مشيداً بهذه اللفتة الكريمة للشريحة الأهم في المجتمع، وهم الأطفال، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين.

ووصف رسم الابتسامة على محيا هؤلاء الأطفال، بالعمل العظيم الذي ليس جديداً على الأشقاء في دولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، معبراً عن شكره للقيادة الرشيدة للدولة، متمنياً للإمارات حكومة وشعباً دوام التقدم والرقي والازدهار.