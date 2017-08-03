محمد بن راشد: القطاعات المساعدة لعبت دوراً محورياً في إنجازات الطيران بدبي

دبي (وام)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القطاعات المساعدة لعبت دوراً محورياً في القفزة النوعية التي حققها قطاع الطيران في دبي خلال الأعوام الماضية حيث شكلت تلك القطاعات منظومة متكاملة أسهمت بفعالية في كافة الإنجازات المتحققة وذلك ضمن استراتيجية دبي الرامية إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تطوير القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه في شركة الإمارات لتموين الطائرات، إحدى مؤسسات مجموعة طيران الإمارات، والتي تعد واحدة من أكبر منشآت تموين الطائرات في العالم، حيث اطلع على سير العمل في الشركة التي تحمل على عاتقها تقديم خدمات تموين الطعام لما يقارب من 120 شركة طيران، على رأسها «طيران الإمارات» الناقل الرسمي لإمارة دبي، وعلى المنشآت المتخصصة التي تقوم على إدارتها الشركة من خلال تبني أحدث المعايير العالمية المتطورة لتوفير أعلى مستويات الخدمة الاستثنائية التي تتطلبها رحلات الطيران.
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وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتفقد وحدة التموين المركزية، والمخبز المركزي والذي جرى افتتاحهما العام الماضي بغرض مواكبة الطلب المحلي والعالمي في مجال تموين الطائرات. وتقوم وحدة التموين المركزية بتناول ومعالجة 15 طنا من الخضراوات، و9 أطنان من الفواكه و30 طنا من اللحوم يومياً، كما تمت إضافة خطوط متطورة لإنتاج الباستا والمثلجات، أما المخبز المركزي فيقوم باستخدام 3300 طن سنوياً لإنتاج 45 ألف قطعة من المعجنات يومياً لأكثر من 90 صنفا مختلفا. وتفقد سموه وحدة الإنتاج الرئيسة واطلع على نظام الحزام المتحرك العلوي والذي يقوم بنقل ما يقارب من 29 ألف عربة أغذية يومياً من خلال شبكة نقل داخلية يبلغ طولها 2.55 كيلومتر، كما يقوم النظام بنقل عربات الأغذية الى قسم التنظيف حيث تتم معالجة وغسل أكثر من ثلاثة ملايين قطعة من أدوات الطعام والصحون يوميا.
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رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، وعدد من قيادات شركة الإمارات لتموين الطائرات.