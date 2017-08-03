صحفي يتلقى لكمة خلال بث مباشر

موسكو(أ ف ب)



تلقى مراسل تلفزيوني روسي لكمة على الوجه خلال بث مباشر الأربعاء الماضي في متنزه في موسكو خلال الاحتفالات التقليدية بيوم المظليين.



وكان نيكيتا رزفوزجاييف من محطة «ان تي في» التلفزيونية المؤيدة للكرملين، يشيد بمهنية وحدات المظليين الروس عندما اقترب منه رجل وتفوه بكلام غير واضح حول اجتياح أوكرانيا التي تشهد نزاعا مسلحا بين الجيش النظامي ومتمردين موالين لروسيا.



وعندما طلب منه الصحافي بلطف أن يسكت، عالجه الرجل بلكمة عند مستوى الذقن ما اضطره إلى وقف البث.

وصرخ المعتدي دميتري اورلوف قائلا «سألكمك مرة جديدة إن توجهت إلي بهذه الطريقة». وشوهد شريط الحادث الذي وقع في حديقة غوركي الشهيرة في موسكو أكثر من 400 ألف مرة على موقع «ان تي في» الإلكتروني.



وأوقفت الشرطة المعتدي فورا على ما أوضحت المحطة.

وعرضت «ان تي في» بعد ذلك مشاهد للرجل في مركز للشرطة يعتذر على فعلته ويقترح التعويض ماليا على الصحفي.