36 مليون كفيف في العالم

باريس (أ ف ب)

أظهرت دراسة نشرت نتائجها أن عدد المكفوفين في العالم بلغ 36 مليون شخص، متوقعة أن يزيد هذا العدد ثلاث مرات بحلول سنة 2050 بفعل النمو الديموغرافي وشيخوخة السكان.

وأشار معدو هذه الدراسة التي نشرتها أمس مجلة «ذي لانست غلوبال هلث» إلى إمكان التخفيف من وتيرة هذه الزيادة شرط زيادة الاستثمار في تطوير علاجات جديدة، وبينت أن 217 مليون شخص كانوا يعانون قصورا بصريا بدرجة معتدلة أو حادة سنة 2015 أي بزيادة قدرها 35% عن العدد سنة 1990، كما من المتوقع أن يبلغ عدد هؤلاء 588 مليون شخص سنة 2050 وفق الدراسة التي جمعت بيانات تتناول 188 بلدا.

كذلك كان أكثر من مليار شخص في العالم يعانون من قصر البصر الشيخوخي، وهو اضطراب يظهر مع التقدم في السن.

وأوضح روبيرت بورن الأستاذ في جامعة انغليا راسكن البريطانية روبيرت بورن أن هذه الإحصائيات تأخذ في الاعتبار فقط الأشخاص الذين لا يستفيدون من تصحيح ملائم للمشكلات البصرية.

ولفت الباحثون إلى أن «النسبة الإجمالية للإصابة بالعمى تراجعت من 0,75% سنة 1990 إلى 0,48% سنة 2015 في حين تراجعت نسبة الإصابات بقصور بصري معتدل إلى حاد من 3,83% إلى 2,90%».