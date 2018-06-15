إضراب المساجين

محمد حامد (دبي)
أضرب 9 من المساجين في الأرجنتين عن الطعام، وأكدوا أنهم لن يعودوا إلى ممارسة الحياة الطبيعية داخل محبسهم، قبل أن تتم تلبية مطلبهم، وهو إعادة البث التلفزيوني لكي يتمكنوا من مشاهدة مباريات منتخب التانجو في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا، والتي يشارك فيها ميسي ورفاقه ضمن منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم كرواتيا ونيجيريا وآيسلندا.
ونقلت صحيفة «أولييه» الأرجنتينية عن مصادرها ما يفيد بقيام سجناء بالاحتجاج رسمياً، على عدم قيام إدارة سجن بويرتو مادرين جنوب الأرجنتين بإصلاح الأعطال التي أصابت كابل البث التلفزيوني، مما يعني عدم تمكن السجناء من مشاهدة مباريات المونديال، وجاء في الشكوى التي تقدموا بها: من يعيش بلا حرية يجب أن يحصل على أحد أهم حقوقه وهو مشاهدة مباريات المونديال، هذا لا غنى عنه، وسوف نستمر في الامتناع عن الطعام حتى يتم إصلاح الأعطال وبث المباريات داخل السجن.
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ومن المعروف أن الشغف بكرة القدم في الأرجنتين لا مثيل في العالم، ويبلغ قمته في كأس العالم، حيث يحلم عشاق التانجو باللقب المونديالي الثالث مع ميسي ورفاقه لإعادة زمن الشعور بالفخر، والذي صنعه دييجو أرماندو مارادونا في مونديال 1986 بالمكسيك.
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وفيما يخص الدوري الأرجنتيني، فإن متوسط الحضور الجماهيري في المدرجات، يؤكد أن هناك شغفاً كبيراً بكرة القدم يسيطر على الجميع، حيث يبلغ متوسط الحضور لمباريات بوكا، وريفر بلايت، وروزاريو سنترال نحو 40 ألفاً في المباراة، ويرفع من درجة عشق كرة القدم في الأرجنتين، وجود عدد من الأساطير على رأسهم مارادونا وزانيتي وميسي جعلوا الساحرة أكثر جاذبية وشعبية.