فين ديزل يحضر لإعادة مسلسل «ميامي فايس»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تعمل محطة «أن بي سي» التلفزيونية الأميركية مع نجم أفلام الحركة فين ديزل على إعادة للمسلسل البوليسي الشهير «ميامي فايس» على ما قالت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس. ولم تعلن المحطة رسمياً عن المشروع إلا أن هذه المصادر أوضحت أن شركة الإنتاج «وان رايس تيليفجن» التي يملكها الممثل البالغ خمسين عاما تتعاون مع «يونيفرسال تيليفجن» وكريس مورغان الذي كتب ستة أجزاء من سلسلة «فاست اند فيويرويس» وفين ديزل أحد أبطالها.

وكان فيلم مستوحى من «ميامي فايس» من إخراج مايكل مان وبطولة جايمي فوكس وكولين فاريل، تصدر لفترة وجيزة شباك التذاكر في أميركا الشمالية في صيف العام 2006. وكانت ميامي خلال فترة المسلسل الذي بدأ عرضه في 28 سبتمبر 1984، تعاني انتشاراً كبيراً للجريمة وحرب عصابات بين تجار المخدرات فضلا عن آلاف اللاجئين واضطرابات عرقية.

وكانت المواسم الخمسة للمسلسل الذي عرض حتى العام 1989 في الولايات المتحدة تندرج في هذا الإطار مع شرطيين وسيمين أحدهما أسود والثاني أبيض يوقعان بتجار المخدرات من أميركا اللاتينية وغيرهم من المجرمين.

وكان الشرطيان سوني كروكيت (دون جونسون) وريكو تابز (فيليب مايكل توماس) يرتديان بزات بألوان فاتحة مع أكتاف عريضة ويقودان سيارات فيراري وزوارق سريعة جدا.. ونال المسلسل العديد من جوائز «ايمي» و«غولدن غلوب».